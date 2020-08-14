Назвали вероятную причину смерти Энди Картрайта

Энди Картрайт / Instagram

В расследовании смерти Энди Картрайта наконец появилась первая версия его убийства: рэпера могли отравить. Полиция предполагает, что Марина Кохал продумала план отравления своего мужа Александра Юшко, но было обнаружено, что она много искала о лекарстве от диабета, которым никто из ее близких не болеет, пишет KP.ru

Во время обыска у нее забрали все электронные устройства, и только внимательный анализ истории ее поиска в Сети смог помочь следствию.

Оказалось, что Марина долго и тщательно гуглила один медицинский препарат. Его используют люди, больные сахарным диабетом, но ни Марина, ни Александр от этой болезни не страдали.Читайте такжеУмер Энди Картрайт - что известно об репере из Нежина

Как оказалось - среди побочных эффектов этого препарата указана гипогликемическая кома — это когда в организме резко снижается концентрация глюкозы и человек теряет сознание. Если ему не помочь в этой ситуации, возможен летальный исход.

Адвокат Марины Кохал уже сделал официальное - заявление по поводу этой версии. Сергей Лукьянов призывает не верить слухам, а смотреть на факты.

"Что сказать – это абсолютный слух. Откуда вообще может быть такая информация? Ведь судебная медэкспертиза еще не закончена. Точка. Так что даже добавить нечего на этот счет", - коротко резюмировал Лукьянов.

Как известно, следов инъекций на теле рэпера не было (правда, это сложно утверждать после расчленения), поэтому, каким образом это лекарство могло попасть в его организм, пока непонятно — желудок среди останков Юшко так и не нашли.

Версия отравления сейчас основная, потому что других зацепок после изучения улик у оперативников просто нет.

Напомним, что ранее в сети появилась информация о том, что Энди Картрайт умер не от передозировки наркотиками.