Участница Танців з зірками 2020 задумалась об уходе с шоу

Ольга Фреймут / Instagram

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая свой первый танец на шоу Танці з зірками 2020 устраивала дома, призналась, что пыталась уговорить партнера уйти с танцев.

Ольга Фреймут в Instagram рассказала, что им попался такой сложный для нее танец, что она в один момент стала упрашивать своего партнера Илью Падзина просто уйти, "чтобы не позориться".

"Самба. Далась тяжело. Вместе с Ильей Падзина и хореографом Анной Паламарчук работали над этим танцем 47 часов - 7 дней. Только в среду я начала запоминать последовательность шагов. В четверг уговаривала Илью отказаться нашей паре от шоу, чтобы не позориться", - призналась Фреймут.

Танці з зірками 2020 3 выпуск Ольга Фреймут и Илья Падзина смотреть онлайн:

"В пятницу узор сложился. В эфире через шок я станцевала только какой-либо эскиз от задуманного. Хороший урок: впредь не позволять страхам парализовать и пленить мечту", - отметила она.

Напомним, что в 3 выпуске Танці з зірками 2020 из шоу вылетела Слава Каминская и Дмитрий Дикусар.