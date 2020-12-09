В киевском городке Гарри Поттера споет ONUKA

Гости Osocor Winter Village будут иметь по-настоящему уникальную возможность первыми услышать новые творения и насладиться любимыми песнями.
12 декабря зимний городок Osocor Winter Village, что оформлен в стиле фильмов про Гарри Поттера, посетит Ната Жижченко со своим музыкальным проектом ONUKA. Концерт состоится под открытым небом на ледовой арене.
Этим выступлением Osocor Residence продолжает летнюю традицию вечеринок и концертов в формате Day Time Event. Единственное отличие: теперь они будут проходить в полном магии и волшебства зимнем городке Osocor Winter Residence.
Читайте такжеOnuka родила - назвали пол, имя и показали фото ребенкаСегодня ONUKA почти не дает концертов. А значит, гости Osocor Winter Village будут иметь по-настоящему уникальную возможность первыми услышать новые творения и насладиться любимыми песнями Time, Misto, Vidlik, Other и многими другими.
Напомним, стартом ONUKA в 2013-м стал сингл Look. А уже сегодня среди достижений проекта:
- два полноформатных альбома Onuka и MOZAИКА, EP VIDLIK,
- награда Aprize за лучший альбом года,
- совместная программа с Национальным оркестром академических народных инструментов (НАОНИ),
- первые места в чартах iTunes в Великобритании, Австралии, Франции и Германии,
- коллаборация с Deep Forest,
- туры по Украине, Европе, КНР, США и Канаде и выступления на знаменитых музыкальных фестивалях Европы.
2020-й во многом стал переломным для ONUKA. Ната родила первенца, изменила состав группы, выдала самую интимную в дискографии проекта песню "Сеанс" и готовит к выходу третью полноформатную пластинку.