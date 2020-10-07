В России снимают Чебурашку с бюджетом голливудского блокбастера

Чебурашка / кадр из мультфильма

Союзмультфильм, студия Yellow, Black and White и телеканалами СТС с Россия 1 получили финансирование от Сбербанка для съемок экранизации Чебурашки.

Чебурашку на компьютере нарисуют на 600 миллионов рублей, сообщает Комерсантъ.

Планируемый бюджет фильма Чебурашка не менее 600 миллионов рублей плюс финансирования Фонда кино. Для примера, фильм Притяжение сняли за 380 миллионов, а Вторжение за 645 миллионов. Продюсеры отмечают, что высокая цена обусловлена компьютерной графикой, при помощи которой изобразят Чебурашку.

Для Союзмультфильма это первая полнометражная картина. О съемках заговорили после того, как правами на съемки более 5 лет владеет Япония, которая снимает мультфильмы про чебурашку в стиле каваий а также, после того, как экранизация Дисней Короля Льва принесла доход в четыре бюджета фильма.Читайте такжеКороль Лев 2 - Disney снимает сиквел про Муфасу

Российские журналисты утверждают, что Союзмультфильм получил права на литературную основу еще в 2019 году от семьи Успенского.

Кроме Сбербанка, финансирует проект YBW, но 600 миллионов - пока не финал. Компания также рассчитывает на значительную субсидии Фонда кино.

Съемки Чебурашки планируют на 2021-й, а выход в прокат — на 2022-й. Сейчас команда работает над сценарием, его пишут авторы трилогии Последний богатырь, которую снимала YBW .

Фильм выйдет также на ТВ - каналы-партнеры поделят число показов. Премьера запланирована на России 1, но будет идти и по других ТВ-каналах.

Как ранее сообщал Главред, фильм Ну, погоди с новыми персонажами получил актеров озвучки.