В России умер актер фильма Тот самый Мюнхгаузен

Умер Владимир Фирсов, актер из знаменитого советского фильма Тот самый Мюнхгаузен / Фото: скриншот из видео

В Москве на 77-м году жизни умер известный советский актер Владимир Фирсов.

Как сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тело артиста обнаружила его младшая сестра Татьяна.

На вызов прибыли медики, однако спасти артиста не удалось, они констатировали смерть Фирсова.

Предварительно озвучена причина смерти актера - острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Точную причину смерти артиста установит экспертиза, сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося.

"Днем 21 ноября нарядом скорой помощи была констатирована смерть 76-летнего артиста Владимира Фирсова. Медики установили, что давность смерти составила несколько часов, а предварительный диагноз - острая сердечно-сосудистая недостаточность", - рассказал источник.

/ Фото: кадр из фильма Осенний марафон

/ Фото: кадр из фильма Тот самый Мюнхгаузен

Как известно, Фирсов снимался в фильмах "Тот самый Мюнхгаузен, "Москва слезам не верит", "Осенний марафон", "Забытая мелодия для флейты", "Охота на единорога" и сериалах "Хождение по мукам", "Дальнобойщики", "Клетка" и других.

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