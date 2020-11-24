В России умер актер фильма Тот самый Мюнхгаузен

Тело артиста обнаружила его сестра.
В Москве на 77-м году жизни умер известный советский актер Владимир Фирсов.
Как сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тело артиста обнаружила его младшая сестра Татьяна.
На вызов прибыли медики, однако спасти артиста не удалось, они констатировали смерть Фирсова.
Предварительно озвучена причина смерти актера - острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Точную причину смерти артиста установит экспертиза, сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося.
"Днем 21 ноября нарядом скорой помощи была констатирована смерть 76-летнего артиста Владимира Фирсова. Медики установили, что давность смерти составила несколько часов, а предварительный диагноз - острая сердечно-сосудистая недостаточность", - рассказал источник.
Как известно, Фирсов снимался в фильмах "Тот самый Мюнхгаузен, "Москва слезам не верит", "Осенний марафон", "Забытая мелодия для флейты", "Охота на единорога" и сериалах "Хождение по мукам", "Дальнобойщики", "Клетка" и других.
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Напомним, в конце октября появилась информация, что у Романа Виктюка нашли коронавирус COVID-19. СМИ писали, что режиссер попал в московскую больницу, а позже оказался в реанимации, поскольку ему стало хуже.
Виктюк умер 17 ноября. Журналисты узнали, что причиной смерти режиссера считают анемию головного мозга.
Позже росСМИ сообщили, что Виктюк на протяжении многих лет боролся с онкологией, его медленно съедал рак, а коронавирус – добил.
Также росСМИ обнародовали информацию относительно наследства режиссера – Валентина Талызина, которая имела роман с Виктюком более 60 лет назад, сказала, что он ничего не откладывал и не собирал, а все деньги тратил на пиджаки.