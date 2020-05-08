Я завелась - премьера Концерта Натальи Могилевской пройдет на 1+1

Я завелась Наталья Могилевская - когда смотреть концерт / 1+1

10 мая в 22:40 на телеканале 1+1 состоится трансляция весеннего сольного концерта Натальи Могилевской Я завелась. Любимые и знакомые песни, новые композиции и яркие танцевальные номера в исполнении народной артистки Украины ждут зрителей уже в это воскресенье

Певица и продюсер Наталья Могилевская подготовила для зрителей шоу с масштабными декорациями, зажигательными хитами и яркими танцевальными постановками с шоу Танці з зірками - артистка будет танцевать и одновременно петь на сцене. Зрителей ждет шоу с участием балета из двадцати человек, шесть концертных образов от мировых кутюрье и украинских дизайнеров, живое исполнение знакомых и новых песен, и много танцев.

"Я очень счастлива порадовать зрителей новым шоу в это время, когда два месяца никто ничего не снимал. Именно поэтому мы закончили монтаж в кратчайшие сроки. Это еще один мой танцевальный концерт, в котором я выполняю танго, румбу, пасодобль, как 10 лет назад. Танцую и пою одновременно. Это шоу, где я снова танцевала с Владом Ямой и пела любимые песни. Я показала самые яркие хореографические номера, порадовала премьерой и, думаю, что удивила неожиданным мега трендовым звучанием некоторых танцевальных треков. Дальше - больше", - интригует певица.

Я завелась Наталья Могилевская - смотреть онлайн выпуск/ 1+1

Во время концерта Наталья Могилевская покажет свои лучшие танцевальные номера из шоу Танці з зірками с четырьмя партнерами: Игорем Кузьменко, Дмитрием Жуком, Алексеем Бузько и, конечно же, - Владом Ямой.

Напомним, Наталья Могилевская на днях анонсировала выход нового lounge edition альбома в рамках арт-проекта, креативным продюсером которого выступил режиссер Герман Ненов. Презентация состоится в конце мая.

Смотрите грандиозное шоу легенды украинского шоу-бизнеса Натальи Могилевской Я завелась в воскресенье, 10 мая, в 22:40 на телеканале 1+1.

Напомним, что 9 мая пройдет благотворительный концерт Даруй повітря, на котором выступят звезды украинского шоубизнеса, чтобы собрать деньги на аппараты ИВЛ.