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Юлия Панкова раскрыла неожиданное свойство грейпфрута

11 декабря 2020, 20:53

Гастроблогер и телеведущая проекта Ревизор на Новом канале Юлия Панкова рассказала, какие полезные свойства грейпфрута упускают те, кто его не ест.

Грейпфрут
Грейпфрут / Pixabay

Грейпфрут отличается кисловатымым вкусом, а горчинка вызывает к нему не такую популярность, как апельсины и мандарины. Но при этом в грейпфрутах целая масса полезных качеств и достоинств. Каких именно, телеведущая программы Ревизор, который показывает Новый канал, кулинар Юлия Панкова рассказала для Главреда.

Телеведущая, которая давно уже занимается гастро и тревел блогерством, часто рассказывает со своего опыта, чем могут быть полезны самые неожиданные продукты. Оказывается, грейпфрут - довольно недооцененный в пране пользы цитрусовой фрукт.

Грейпфрут - витамины

"Без преувеличений, грейпфрут содержит почти половину суточной нормы витамина С, - говорит ведущая. - За это фрукт называют имунопподдерживающим продуктом. Кроме того, в нем есть редкий витамин Р и незаменимый А".

Юлия Панкова
Юлия Панкова / Пресс-служба

Грейпфрут от депрессии

А еще грейпфрут считают естественным антидепрессантом.

"Его эфирные масла помогают бороться со стрессом, - добавила Юля. - Чтобы повысить работоспособность и настроение, достаточно почистить руками один свежий плод. Аромат подарит бодрость и легкость".

Грейпфрут для похудения и от холестерина

Польза фрукта для пищеварения кроется в большом количестве растительных волокон, которые стимулируют работу кишечника. Грейпфрут помогает избавляться от холестерина.

"А еще в нем содержится много калия, а это главный помощник в поддержании здоровья сердца и сосудов, - говорит Юля. - Кстати, то, что существуют Грейпфрутовые диеты - не миф. "Райские плоды" действительно играют большую роль в погоне за желанной фигурой (улыбается). Кроме свойств улучшать пищеварение и выводить "вредный" холестерин, этот цитрусовый помогает контролировать аппетит. Кто бы мог подумать, но всего 2 дольки способны разбудить вкусовые рецепторы и снизить желание съесть большую тарелку "безвредного" вкусненького".

Ранее Юдия Панкова раскрыла все полезные свойства мандаринов.

здоровье грейпфрут новости шоу бизнеса Новый канал Юлия Панкова
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