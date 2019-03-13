В Киеве из-за угрозы взрыва эвакуировали дворец "Украина" - СМИ

Дворец Украина / funtime.kiev.ua

В Киеве правоохранители проверяют сообщение о минировании дворца "Украина". Вызов о минировании поступил около 19:30. По адресу Большая Васильковская, 103 сразу прибыли патрульные, спасатели, медики и взрывотехники. Из здания эвакуировали персонал, сообщает "Информатор".

"Входы внутрь здания оградили лентой, внутри работают кинологи, территорию вокруг охраняют полицейские. Также на место выехали сотрудники ГСЧС и медики. Информация проверяется", - сообщает издание.

Напомним, в феврале в Киеве закрывали метро для пассажиров: полиция также проверяла сообщение о минировании.