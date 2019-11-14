Тепло не отступает: синоптик рассказала, когда ждать похолодания

До 17 ноября в Украине будет преимущественно без осадков

Новую волну потепления в Украине принес антициклон, который обусловит до конца недели ветреную погоду без осадков.

"Если взять среднюю декаду, температуру за первые 10 дней ноября, она превысила норму на 4-8 градусов", - рассказала ТСН заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

Синоптики предупреждают, что до 17 ноября в Украине будет преимущественно без осадков, ожидается ветер, а с 18 ноября температура воздуха постепенно будет снижаться.

"В первой декаде ноября погода побила рекорды во многих областях, потому что температурный фон высокий - +15 +20, а в Крыму даже и +27 градусов", - подчеркнула Голеня.

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В Укргидрометцентре сообщили, что в ближайшие сутки, 14 ноября, погоду в Украине будет определять теплая воздушная масса, перемещающаяся с Балкан. Температура днем 8-13° тепла, в западных и южных областях до +16°. В Киеве - без осадков температура днем 10-12° тепла.

На 15 ноября синоптики прогнозируют в Украине погоду без осадков. Температура в западных областях и на юге страны ночью 4-9°, днем 10-15° тепла, на Закарпатье и в Одесской области до +18°, на остальной территории ночью 0-5° тепла, в восточных областях и на севере Левобережья до 2° мороза, днем 8-13° тепла. В Киеве 15 ноября также ожидается без осадков, температура ночью 2-4° тепла, днем около +10°.

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Напомним, ранее был опубликован экстремальный прогноз погоды на зиму.