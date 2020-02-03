В Украину ворвется грозный циклон - синоптик

В Украину в среду ворвется грозный циклон, спрогнозировала Наталья Диденко / УНИАН

В среду, 5 февраля, погода в Украине осложнится - в страну ворвется грозный южный циклон.

В нашей стране температура будет снижаться, в большинстве областей ожидаются сильные осадки и штормовой ветер, написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, сильные дожди ожидаются в южной и в центральной части страны, а на востоке, на севере и на западе - мокрый снег, снег и налипание мокрого снега.

"Тоненькая полоска северных районов северных областей сможет удержаться от грозного циклона - там или без осадков, или небольшие...", - поделилась эксперт.

Диденко добавила, что погода в Киеве будет испытывать нервы и терпение синоптиков.

"…столица будет как раз на грани мощных процессов и более слабых. Все же большинство прогностических моделей дают на среду в Киеве мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, штормовой ветер", - предупредила эксперт.

Ранее в Укргидрометцентре поделились прогнозом на февраль 2020 в Украине. Синоптик отметил, что в нашей стране на протяжении последнего месяца зимы средняя температура прогнозируется -3 градуса.