В Украину ворвется грозный циклон - синоптик

В большинстве областей Украины скоро будут сильные осадки, предупредила синоптик.
В среду, 5 февраля, погода в Украине осложнится - в страну ворвется грозный южный циклон.
В нашей стране температура будет снижаться, в большинстве областей ожидаются сильные осадки и штормовой ветер, написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее словам, сильные дожди ожидаются в южной и в центральной части страны, а на востоке, на севере и на западе - мокрый снег, снег и налипание мокрого снега.
"Тоненькая полоска северных районов северных областей сможет удержаться от грозного циклона - там или без осадков, или небольшие...", - поделилась эксперт.
Диденко добавила, что погода в Киеве будет испытывать нервы и терпение синоптиков.
"…столица будет как раз на грани мощных процессов и более слабых. Все же большинство прогностических моделей дают на среду в Киеве мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, штормовой ветер", - предупредила эксперт.
Ранее в Укргидрометцентре поделились прогнозом на февраль 2020 в Украине. Синоптик отметил, что в нашей стране на протяжении последнего месяца зимы средняя температура прогнозируется -3 градуса.