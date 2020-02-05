На Украину надвигается снежный шторм: какие области заденет

Синоптик предупредил о сильном ветре и снежных заносах / фото: sai.gov.ua

В среду, 5 февраля, погода в Украине резко ухудшилась. В ряде областей объявлено штормовое предупреждение. Синоптик предупредил о метели и существенном снижении температуры до -16.

В ГосЧС предупреждают, что сегодня в Украине будет идти сильный снег. Прирост снежного покрова составит 10-20 см, в горах - до 35-40 см. Кроме того, синоптик прогнозирует сильные порывы ветра 15-20 м/с, в горах - 25 м/с. Автомобилистам следует быть аккуратными - на дорогах образуются снежные заносы, гололедица.

Карпаты завалит снегом – сугробы ожидаются на уровне 30-50 см. Непогода ударит и по центральным и восточным областям. В Кировоградской и Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей ожидается образование снежного покрова 30-50 см, на дорогах снежные заносы, гололедица.

На Юге страны - значительный дождь с переходом в мокрый снег, образование снежного покрова высотой 10-15 см, говорит прогноз погоды. Кроме того, синоптик прогнозирует порывы ветра 17-22 м/с, метели, на дорогах - гололедица.

Прогноз погоды на 5 февраля

Прогноз погоды на 6 февраля / meteo.gov.ua

Синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич сообщил в Facebook, что в Одесской и Николаевской областях в среду и четверг, 5 и 6 февраля, объявлен второй уровень опасности.

"Неофициальный прогноз максимальной скорости ветра на 5-6 февраля в связи с прохождением активного циклона. Второй уровень опасности выдал для Одесской, Николаевской областей, а также юго-востоку Молдовы. Здесь порывы северного/северо-восточного ветра могут достигать более 25 м/с ночью и утром 6 февраля", – написал Кибальчич.

Фото facebook.com/mammatocumulus

Фото facebook.com/mammatocumulus

Погода в Киеве также взяла курс на зиму. Из-за южного циклона в течение суток 5 февраля на столицу обрушатся значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, ожидается налипание мокрого снега. Утром и днем - порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 5-10 см. Синоптик объявил по Киеву первый уровень опасности (желтый).

С пятницы, 7 февраля, погода в Украине пойдет на лад - ожидается ослабление и прекращение осадков. Однако, снизится температура воздуха. Ночью столбики термометров опустятся до -7…-13, днем - до -1-6. В восточных областях и Карпатах ночью ожидается -11…-16, днем -5-10 градусов мороза.

Прогноз погоды на 7 февраля / meteo.gov.ua

Напомним, ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко. прогнозировал, что погода в Украине в феврале 2020 будет больше похожа на начало марта. Температура воздуха ожидается на 1,5-2 градуса выше, чем за последние почти 30 лет наблюдений.