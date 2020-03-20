Когда зима попытается взять реванш: синоптик назвала даты

Погода на завтра говорит о похолодании / Фото УНИАН

Погода в Украине в ближайшие выходные испортится. 21-22 марта на территорию страны зайдет холодный арктический воздух, температура воздуха начнет снижаться. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко.

"На выходных к нам придет зима. А точнее, состоится попытка ее реванша", - написала синоптик в Facebook.

Погода на завтра говорит о том, что столбики термометров в течение дня поднимутся лишь до +4…+9 градусов, на Востоке – до +7… +12 градусов, а на Юге будет немного теплее - от +9 до +14 градусов.

В воскресенье, 21 марта, температура воздуха днем составит лишь +​​1… +5 градусов, на юге столбики термометров поднимутся до +9 градусов.

В субботу-воскресенье в Украине в результате деятельности атмосферных фронтов будет преобладать влажная погода – ожидается дождь и мокрый снег. Усилится ветер.

facebook.com/tala.didenko

Погода в Киеве на выходных также предусматривает периодические осадки – небольшой дождь, потом мокрый снег. В субботу днем ​​в столице похолодает до +6… +7 градусов. В воскресенье, 22 марта, ожидается всего лишь +3 градуса.

Синоптик прогнозирует, что на следующей неделе ночи будут морозными, днем ожидаются ​​слабые "плюсы". Потепление в Украине начнется с четверга, 26 марта.

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Напомним, ранее синоптик предупреждал, что в конце марта украинцев ждет неприятный сюрприз - придут заморозки. В частности, 28 и 29 марта ночная температура опустится до -7 градусов, а в Карпатах возможен снег.