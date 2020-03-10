Бабахнет мороз: синоптики ошарашили прогнозом на конец марта

Укргидрометцентр сообщил о заморозках в конце марта / nicefon.ru

Погода в Украине по информации синоптиков, в конце марта ожидаются заморозки. Такие явления связаны с изменением климата.

Ни для кого не секрет, что эта зима удивила своей теплотой. За три месяца снег мы удивили всего лишь несколько раз, так же как и ощутили морозы. Из-за аномальной теплой зимы некоторые растения пробудились раньше времени и удивили людей своим цветением.

Весна также нас встретила теплой и приятной погодой. В некоторых областях была зафиксирована температура до 20 градусов тепла, и люди уже настроились на замечательную погоду.

Но в середине марта по информации синоптиков, нас ждет неприятный сюрприз.

Укргидрометцентр сообщает, что вторая половина марта будет холоднее нежели первая. Возможны даже заморозки. Поговаривают, что 17 марта столбики термометров покажут 0 градусов.

Существенные заморозки ожидаются в конце месяца. 28 и 29 марта ночная температура опустится до -7 градусов, а в Карпатах возможен снег. До этих дней в стране ожидается теплая и весенняя погода.

Укргидрометцентр также пишет, что средняя месячная температура ожидается 1-7 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше средних значений за много лет. Количество осадков за месяц будет 24-44 мм, а в горных районах 36-80 мм, что в пределах многолетних значений.

Ранее Главред писал, что на текущей неделе Украина поделится на теплые Восток и Юг, где ожидается до +18 градусов, и прохладнее Север и Запад с максимальной температурой +11 градусов. Дождливая погода ожидается в понедельник на Севере и Западе, а в среду - на Востоке.