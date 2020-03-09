От летнего тепла до ливней: синоптик предупредила о похолодании

Украинцев предупредили о дождях и похолодании / УНИАН

На текущей неделе Украина поделится на теплые Восток и Юг, где ожидается до +18 градусов, и прохладнее Север и Запад с максимальной температурой +11 градусов.

Дождливая погода ожидается в понедельник на Севере и Западе, а в среду - на Востоке, говорится в материале ТСН.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко сообщила, что 10 марта в Украине будет солнечно и без осадков, но уже на следующий день погода испортиться.

Температура воздуха будет высокой на юге, в центре и на востоке - +12 +18 градусов, на севере +9 +13 градусов, а на западе ожидается +7 +12 градусов, написала она в Facebook.

По ее прогнозу, в Киеве во вторник без осадков, температура воздуха около +12 +13 градусов.

Диденко предупредила, что в среду, 11 марта, в столицу придет атмосферный фронт, ожидается дождь, температура воздуха упадет до +10 градусов, прогнозируется сильный ветер.

Напомним, ранее украинцев предупредили о температурной аномалии в марте.