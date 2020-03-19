"Сорок лопат снега": синоптик припугнула украинцев прогнозом погоды

Погода в Киеве и Украине – синоптик напугала прогнозом снега на 40 святых / УНИАН

Погода в Украине и Киеве в ближайшие дни резко испортится, припугнула синоптик Наталья Диденко.

Пока что украинцы радуются температуре до +19 градусов – но скоро нас ждет синоптическая порча.

День весеннего равноденствия 20 марта и праздник 40 святых в 2020 году не обойдутся без атмосферных сюрпризов.

"22 марта – сорок святых. И очень часто как раз в календарной окраине этого праздника погода бурлит и капризничает. Все слышали о возможных сорок лопатах снега, которые может набросать с неба на 40 святых. Между прочим, все возможно", – отметила Диденко.

Читайте такжеВесеннее равноденствие 2020 – что делать для замужества и беременностиВ День весеннего равноденствия погода в Украине еще будет теплой – но холода уже постепенно будут пробираться на территорию страны. К примеру, на севере температура опустится до + 9-12 градусов, на остальной территории – до +10-14 градусов. На юге, преимущественно в центре и на Закарпатье будет теплее – до +13-17 градусов.

На западе и юге вероятны дожди.

Весеннее равноденствие в Киеве тоже будет прохладным – термометры покажут +10-11 градусов, но скорее всего без осадков.

А вот погода в Украине на выходных, 21-22 марта, будет реально холодной, местами с мокрым снегом, дождем и сильным ветром.

"Начиная с субботы, с 21 марта, в Украине ожидается существенное изменение погоды – постепенное похолодание (юг и восток еще в субботу построят в тепле, но не долго), в дальнейшем осадки в виде дождя и снега, усиление ветра до штормовых значений. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся уже к минусам", – предупредила синоптик.

Потепление вернется в Украину ближе к следующим выходным.