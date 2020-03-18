В Украину "ворвется" похолодание и снег: синоптик назвала даты

Прогноз погоды на выходные мокрый и холодный.
Погода в Украине на выходных – 21-22 марта – изменится, в нашу страну придет воздушная масса арктического происхождения, и существенно похолодает.
Атмосферные фронты также принесут в нашу страну дождь и мокрый снег, предупредила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее словам, в воскресенье ожидается штормовой ветер.
Погода в Киеве на выходных также испортится – 21 марта ожидаются осадки, а температура днем может снизиться до +5…+7. На следующий день прогнозируется снижение температуры до +1…+3 градусов.
В Укргидрометцентре дали мокрый прогноз погоды для большей части нашей страны и, в частности, Киева.
Погода в Киеве 21 марта:
Ночью +2…+4 и дождь, днем +5…+7, снег и мокрый снег.
Прогноз погоды для Киева на 22 марта:
Ночью -1…+3, днем +2…+4.
Ранее Наталья Диденко спрогнозировала, что 19 марта в Украине температура воздуха днем составит +12…+18, и осадки не ожидаются. Синоптик добавила, что в Киеве тоже будет очень тепло.