"Самый теплый день": украинцам спрогнозировали +18

В Украине 19 марта ожидается до +18 / УНИАН

С ближайшей синоптической перспективы погода в Украине в четверг, 19 марта, будет самой теплой.

Температура воздуха днем составит +12…+18, написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, завтра в нашей стране будет сухо.

"…20-го марта теплая погода еще удержится, однако на юге уже пройдут дожди...", – отметила эксперт.

Диденко добавила, что погода в Киеве завтра будет сухой и очень теплой, днем ожидается до +14…+16. На следующий день в столице похолодает – прогнозируется +10…+11.

Укргидрометцентр также спрогнозировал снижение температуры воздуха на большей части территории нашей страны и, в частности, в столице.

Погода на завтра в Киеве:

Ночью 0…+2, днем +13…+15 градусов.

/ Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз погоды для Киева на 20 марта:

Ночью +4…+6, днем +10…+12.

/ Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач предупреждал, что в конце марта 2020-го в Украине похолодает. Также эксперт составил прогноз на апрель и май. По его словам, в апреле будет прохладно, а в мае прогнозируется почти летняя температура.