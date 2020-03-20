Готовьте шубы и валенки: синоптики огорчили прогнозом на выходные

В Украину надвигается похолодание / 1zoom.ru

В Украину на несколько дней пришла настоящая весна, которую омрачил опасный китайский коронавирус.

На выходные, 21 и 22 марта, синоптики дали не очень радужный прогноз - в Украину надвигается арктический воздух, начиная с субботы, 21 марта, и до среды, 25 марта, ожидается резкое похолодание. В некоторых областях температура воздуха опустится до - 7 градусов мороза, пишет Укргидрометцентр на странице в Facebook.

Отмечается, что столбики термометров ночью покажут до -1... -7, днем -3... +3 градуса, на юге и востоке ночью около нуля, а днем до +2... +7 градусов. В то же время 22-23 марта похолодание будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с , а также осадками.

Так, в западных, северных, центральных и Харьковской областях синоптики предупреждают о дождях и мокром снеге. Местами ожидается образование снежного покрова высотой 1-3 см, а на дорогах гололедица.

Тогда как в южных, Луганской и Донецкой областях преимущественно будет идти только дождь.

В Карпатах 21-22 марта ожидается значительный, а 23 марта небольшой снег, а также метели и порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица .

Также ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, что приведет к нарушению движения транспорта на автодорогах в горной местности.

При этом 24-25 марта сохранится холодная, без осадков погода.

Погода в Украине

Ранее Главред писал, что об ухудшении погода на выходных также предупреждала народный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, 21-22 марта на территорию страны зайдет холодный арктический воздух, температура воздуха начнет снижаться.

"На выходных к нам придет зима. А точнее, состоится попытка ее реванша", - написала синоптик в Facebook.

Напомним, ранее синоптик предупреждал, что в конце марта украинцев ждет неприятный сюрприз - придут заморозки. В частности, 28 и 29 марта ночная температура опустится до -7 градусов, а в Карпатах возможен снег.