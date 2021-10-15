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Дожди отступят, придет солнце и тепло до +17: синоптик уточнил прогноз погоды на 15 октября

15 октября 2021, 07:26
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В западных, восточных и Винницкой областях ночью и утром местами ожидается туман. Холоднее всего будет в северных областях, теплее всего - в южных.

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Погода в Украине сегодня будет сухой и солнечной / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в пятницу, 15 октября, будет сухой и солнечной. Холоднее всего будет в северных областях, а максимально температура воздуха поднимется до +15...+17 градусов - на Юге страны.

Как сообщает Укргидрометцентр в Facebook, сегодня будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в южных областях ночью местами ожидается небольшой дождь. В западных, восточных и Винницкой областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, на юге и востоке страны - северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью от четырех градусов тепла до одного градуса мороза, в западных областях - до пяти градусов мороза, в южной части от +3 до +8 градусов. Днем в Украине температура воздуха поднимется до +10...+15 градусов.

Прогноз погоды на 15 октября 2021 / meteo.gov.ua

Погода в Киеве и области 15 октября 2021

Сегодня в столице и области без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью по области - от трех градусов тепла до одного градуса мороза, в Киеве - 2-4 градуса тепла, днем температура воздуха поднимется до +12...+14 градусов.

Погода в городах Украины 15 октября 2021

  • Ужгород – +12...+14;
  • Львов – +13...+15;
  • Ивано-Франковск – +13...+15;
  • Тернополь – +12...+14;
  • Черновцы – +13...+15;
  • Хмельницкий – +12...+14;
  • Луцк – +12...+14;
  • Ровно – +12...+14;
  • Житомир – +12...+14;
  • Винница – +12...+14;
  • Одесса – +12...+14;
  • Николаев – +13...+15;
  • Херсон – +13...+15;
  • Симферополь – +15...+17;
  • Кропивницкий – +12...+14;
  • Черкассы – +12...+14;
  • Чернигов – +11...+13;
  • Сумы – +11...+13;
  • Полтава – +12...+14;
  • Днепр – +13...+15;
  • Запорожье – +13...+15;
  • Донецк – +12...+14;
  • Луганск – +13...+15;
  • Харьков – +11...+13;
  • Киев – +12...+14.

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Как сообщал Главред, синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду практически по всей территории Украины с 19 по 23 октября. Лишь 22-23 октября на западе и севере страны пройдут небольшие дожди.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что погода в Украине изменится уже во второй декаде октября — в страну придут дожди, а в Карпатах выпадет снег.

"То есть будет больше облачности, чаще будут осадки — преимущественно в виде дождя. Смешанная фаза и снег могут наблюдаться в карпатском регионе, это не является какой-то аномалией", — уточнила она.

viber
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