Дожди отступят, придет солнце и тепло до +17: синоптик уточнил прогноз погоды на 15 октября

В западных, восточных и Винницкой областях ночью и утром местами ожидается туман. Холоднее всего будет в северных областях, теплее всего - в южных.
Погода в Украине в пятницу, 15 октября, будет сухой и солнечной. Холоднее всего будет в северных областях, а максимально температура воздуха поднимется до +15...+17 градусов - на Юге страны.
Как сообщает Укргидрометцентр в Facebook, сегодня будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в южных областях ночью местами ожидается небольшой дождь. В западных, восточных и Винницкой областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, на юге и востоке страны - северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью от четырех градусов тепла до одного градуса мороза, в западных областях - до пяти градусов мороза, в южной части от +3 до +8 градусов. Днем в Украине температура воздуха поднимется до +10...+15 градусов.
Погода в Киеве и области 15 октября 2021
Сегодня в столице и области без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью по области - от трех градусов тепла до одного градуса мороза, в Киеве - 2-4 градуса тепла, днем температура воздуха поднимется до +12...+14 градусов.
Погода в городах Украины 15 октября 2021
- Ужгород – +12...+14;
- Львов – +13...+15;
- Ивано-Франковск – +13...+15;
- Тернополь – +12...+14;
- Черновцы – +13...+15;
- Хмельницкий – +12...+14;
- Луцк – +12...+14;
- Ровно – +12...+14;
- Житомир – +12...+14;
- Винница – +12...+14;
- Одесса – +12...+14;
- Николаев – +13...+15;
- Херсон – +13...+15;
- Симферополь – +15...+17;
- Кропивницкий – +12...+14;
- Черкассы – +12...+14;
- Чернигов – +11...+13;
- Сумы – +11...+13;
- Полтава – +12...+14;
- Днепр – +13...+15;
- Запорожье – +13...+15;
- Донецк – +12...+14;
- Луганск – +13...+15;
- Харьков – +11...+13;
- Киев – +12...+14.
Как сообщал Главред, синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду практически по всей территории Украины с 19 по 23 октября. Лишь 22-23 октября на западе и севере страны пройдут небольшие дожди.
Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что погода в Украине изменится уже во второй декаде октября — в страну придут дожди, а в Карпатах выпадет снег.
"То есть будет больше облачности, чаще будут осадки — преимущественно в виде дождя. Смешанная фаза и снег могут наблюдаться в карпатском регионе, это не является какой-то аномалией", — уточнила она.