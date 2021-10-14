"Бабье лето" возвращается: в Укргидрометцентре рассказали, когда в Украину придет тепло

"Бабье лето" возвращается / Фото ua.depositphotos.com

В Украину после затяжного похолодания снова приближается потепление.

По данным Укргидрометцентра, еще как минимум четыре дня в стране будет тепло и уютно.

Синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду практически по всей территории Украины с 19 по 23 октября. Единственное - 22-23 октября на западе и севере страны пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха ночью опустится до 3-9° тепла, а днем поднимется до 12-18° с отметкой плюс.

Более того, 20-21 октября в западных областях ожидается до 20° тепла.

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Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня,14 октября, дожди удержатся разве что на северо-востоке Украины. Немного влаги придется на западные области - в Карпатах со снегом.

А вот завтра, 15 октября, небольшой дождь возможен вдоль полосы Одесщина - Кировоградщина - Черкасщина - Днепропетровщина - Харьковщина. Больше осадков не предвидится до конца недели.

На выходных в Украине ожидается +8 +13 градусов, ночью +1 +6. А при прояснениях возможна минусовая температура.

Погода в Украине в октябре и ноябре 2021

Погода в Украине во второй декаде октября будет прохладной. Днем ожидается от 5 до 7 градусов тепла. Ночью +3...+5. Возможен снег с дождем. Ноябрь начнется с прохлады, однако о зиме пока говорить рано – в середине месяца температура воздуха прогреется до +14...+15 градусов, рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.