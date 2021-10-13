В Украину ворвется "бабье лето" и резко потеплеет

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине резко изменится из-за прихода антициклона Oldenburgia с запада.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, завтра 14 октября дожди удержатся разве что на северо-востоке Украины. Немного влаги придется на западные области - в Карпатах со снегом.

Небольшой дождь возможен в пятницу, 15 октября, вдоль полосы Одесщина - Кировоградщина - Черкасщина - Днепропетровщина - Харьковщина. Больше осадков не предвидится до конца недели.

На выходных в Украине ожидается +8 +13 градусов, ночью +1 +6. А при прояснениях возможна минусовая температура.

Погода на Покров Пресвятой Богородицы 2021

"Завтра на Левобережье Украины ожидается сильный ветер", - предупредила Наталка Диденко.

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В Киеве на Покров и практически до конца недели осадков не будет. Ночью +2 +5 градусов, в дневные часы +9 +13 градусов.

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Синоптики ресурса meteoprog составили прогноз погоды для Киева на ближайшие два дня.

Погода в Украине в октябре 2021

Погода в Украине во второй декаде октября принесет похолодание. Днем ожидается от 5 до 7 градусов тепла. Ночью +3...+5. Возможен снег с дождем. Ноябрь начнется с прохлады, однако о зиме пока говорить рано – в середине месяца температура воздуха прогреется до +14...+15 градусов, рассказала заведующая отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.