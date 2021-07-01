Гроза, град и шквалы: сегодня в Киеве будет царить непогода

Погода сегодня будет теплой / Фото pixaby

В четверг, 1 июля, погода в Киеве ухудшится. Синоптик прогнозирует в столице Украины грозу. Кроме того, днем ожидается град и шквалы ветра 15-20 м/с. Несмотря на непогоду, в городе будет тепло. Днем столбики термометров поднимутся до +29 градусов.

В связи с ухудшением погодных условий синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности, желтый), предупредили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Что нужно делать во время сильного ветра:

все окна нужно плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщал Главред, по прогнозу синоптиков, погода в Украине 1 июля будет дождливой и с грозами в большинстве областей. Местами выпадут значительные осадки, а также ожидается град.

Существенные осадки сегодня не ожидаются лишь в шести областях: в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Одесской и Николаевской.

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Ранее климатолог Вера Балабух рассказала, что июль принесет в Украину традиционную жару. С начала и до средины месяца будет сохраняться температура на уровне 29 градусов тепла.

Что касается последнего месяца лета, то, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в августе удушливая жара будет чередоваться с периодами дождей. Но в целом август 2021 обещает быть теплым, а в конце месяца по ночам будет уже ощущаться "дыхание осени".