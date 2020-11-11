Холода накрывают: синоптик обещает самое красивое метеоявление

Синоптик обещает самое красивое метеоявление / nicefon.ru

Погода в Украине завтра, 12 ноября 2020, будет сухой благодаря антициклону, но холодной. И в дальнейшем похолодание только усиливается, предупредила синоптик Наталья Диденко.

Ночные градусы опустятся до -3⁰. Зато днем будет еще сравнительно тепло до +3-8⁰.

При этом Диденко обещает украинцам одно из красивейших метеорологических явлений – изморозь. Также не стоит забывать и про туманы.

Погода в Киеве завтра, 12 ноября 2020, тоже будет без осадков. Ближайшей ночью термометры не поднимутся выше +3 градусов, кое-где опустятся и до 0 градусов. Днем в столице до +3-6 градусов.

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что одну область Украины "укусит" мороз.

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