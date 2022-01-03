Когда в Украину вернется зима с морозами и снегопадами: синоптик назвал даты

Морозы вернутся в Украину к Рождеству 7 января, говорит синоптик / Фото Reuters

Под Новый год 2022 в Украину пришла оттепель, но такая почти весенняя погода задержится ненадолго. Морозы вернутся в Украину к православному Рождеству 7 января.

В северных областях – от Волыни до Сумщины, в восточных областях – Донецкая, Луганская, Харьковская, а также на Полтавщине и Днепропетровщине температура воздуха снизится до -10...-12 градусов ночью и -5...-6 градусов днем, пишет Сегодня.

В Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях будет теплее: ночью 6-8 градусов мороза, днем - от двух до трех градусов мороза.

На западе Украины температура воздуха в январе 2022 ночью не опустится ниже пяти градусов мороза, днем – от одного градуса мороза до пяти градусов тепла. Еще меньше зимних морозов будет на Закарпатье: ночью 1-2 градуса мороза, днем почти весь месяц +3...+5 градусов.

В южных регионах – Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму – ночью в январе синоптик прогнозирует лишь 1-2 градуса мороза, днем - +2...+4 градуса.

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В Запорожской области возможны ночные морозы до -6 градусов, а днем на Рождество 7 января похолодает до 0 градусов и дальше до конца месяца будет -2...-4 градуса.

Ждать ли снега в январе?

Синоптики прогнозируют, что устойчивого снежного покрова ни на юге, ни на западе Украины ждать не приходится. Осадки будут, но в основном ожидается дождь и мокрый снег, которые будут сопровождаться сильными порывами ветра.

В остальных регионах дней со снегопадами ожидается меньше, а дождей с мокрым снегом почти не будет. Снегопады здесь возможны во второй и третьей декадах месяца, а, учитывая морозную погоду в эти дни, снег вряд ли растает.

Больше всего снега выпадет в северных и центральных областях, а в восточных областях и на Сумщине осадки прекратятся уже после 15 января. Сюда зайдет антициклон с севера, который принесет холодную, но ясную погоду дней на десять. Снег и потепление, но без оттепели, здесь ожидаются лишь к концу января.

Погода в Киеве

После Рождества в столицу Украины придут небольшие морозы, которые постепенно усилятся к концу месяца до -7...-9 градусов ночью и до -3...-4 днем.

В Киеве снег в январе должен выпасть, но его будет немного. Причем с 10 по 12 января это будет скорее "снегодождь", а настоящий снег возможен в столице только в середине месяца. Затем осадки прекратятся, снова снег выпадет лишь 25 января.

Как сообщал Главред, замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко рассказал, что погода в Украине в январе 2022 будет теплее, чем в предыдущие десятилетия. В то же время ожидается больше погодных катаклизмов.

По словам синоптика, при прохождении циклонов с запада и юго-запада участятся неблагоприятные погодные условия - снегопады, шквальное усиление ветра, гололед, мокрый снег. Возможны не только дожди с мокрым снегом, но и просто ледяные дожди без снега. Раньше такие явления были чрезвычайно редкими зимой, сейчас они стали происходить намного чаще.

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