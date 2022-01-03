УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Когда в Украину вернется зима с морозами и снегопадами: синоптик назвал даты

3 января 2022, 11:20

После потепления в Украине ожидается ухудшение погоды - температура воздуха снизится, также ожидается снег, мокрый снег, дожди и ветер, предупредил синоптик.

погода, зима, снег
Морозы вернутся в Украину к Рождеству 7 января, говорит синоптик / Фото Reuters

Под Новый год 2022 в Украину пришла оттепель, но такая почти весенняя погода задержится ненадолго. Морозы вернутся в Украину к православному Рождеству 7 января.

В северных областях – от Волыни до Сумщины, в восточных областях – Донецкая, Луганская, Харьковская, а также на Полтавщине и Днепропетровщине температура воздуха снизится до -10...-12 градусов ночью и -5...-6 градусов днем, пишет Сегодня.

В Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях будет теплее: ночью 6-8 градусов мороза, днем - от двух до трех градусов мороза.

На западе Украины температура воздуха в январе 2022 ночью не опустится ниже пяти градусов мороза, днем – от одного градуса мороза до пяти градусов тепла. Еще меньше зимних морозов будет на Закарпатье: ночью 1-2 градуса мороза, днем почти весь месяц +3...+5 градусов.

В южных регионах – Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму – ночью в январе синоптик прогнозирует лишь 1-2 градуса мороза, днем - +2...+4 градуса.

Реклама

В Запорожской области возможны ночные морозы до -6 градусов, а днем на Рождество 7 января похолодает до 0 градусов и дальше до конца месяца будет -2...-4 градуса.

Ждать ли снега в январе?

Синоптики прогнозируют, что устойчивого снежного покрова ни на юге, ни на западе Украины ждать не приходится. Осадки будут, но в основном ожидается дождь и мокрый снег, которые будут сопровождаться сильными порывами ветра.

В остальных регионах дней со снегопадами ожидается меньше, а дождей с мокрым снегом почти не будет. Снегопады здесь возможны во второй и третьей декадах месяца, а, учитывая морозную погоду в эти дни, снег вряд ли растает.

Больше всего снега выпадет в северных и центральных областях, а в восточных областях и на Сумщине осадки прекратятся уже после 15 января. Сюда зайдет антициклон с севера, который принесет холодную, но ясную погоду дней на десять. Снег и потепление, но без оттепели, здесь ожидаются лишь к концу января.

Погода в Киеве

После Рождества в столицу Украины придут небольшие морозы, которые постепенно усилятся к концу месяца до -7...-9 градусов ночью и до -3...-4 днем.

В Киеве снег в январе должен выпасть, но его будет немного. Причем с 10 по 12 января это будет скорее "снегодождь", а настоящий снег возможен в столице только в середине месяца. Затем осадки прекратятся, снова снег выпадет лишь 25 января.

Как сообщал Главред, замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко рассказал, что погода в Украине в январе 2022 будет теплее, чем в предыдущие десятилетия. В то же время ожидается больше погодных катаклизмов.

По словам синоптика, при прохождении циклонов с запада и юго-запада участятся неблагоприятные погодные условия - снегопады, шквальное усиление ветра, гололед, мокрый снег. Возможны не только дожди с мокрым снегом, но и просто ледяные дожди без снега. Раньше такие явления были чрезвычайно редкими зимой, сейчас они стали происходить намного чаще.

Читайте также:

viber
синоптик прогноз погоды новости Украины Погода в Украине погода в Киеве
Сейчас вы просматриваете новость «Когда в Украину вернется зима с морозами и снегопадами: синоптик назвал даты». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
С наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихахС наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихах Невероятная альтернатива селедке под шубой: простой и вкусный рецепт салата на Новый год 2022Невероятная альтернатива селедке под шубой: простой и вкусный рецепт салата на Новый год 2022 С Новым годом 2022 – открытки, картинки и душевные поздравленияС Новым годом 2022 – открытки, картинки и душевные поздравления Приметы на 1 января: что нельзя делать в первый день Нового года 2022 и как не попасть в бедуПриметы на 1 января: что нельзя делать в первый день Нового года 2022 и как не попасть в беду Весна заскочит в Украину уже 1 января: регионы ждет резкое потепление почти до +10Весна заскочит в Украину уже 1 января: регионы ждет резкое потепление почти до +10
11:45

Во Львовской области скорая сбила пешехода

11:30

После Нового года в Украине резко подорожали овощи: что стоит дороже всего

11:27

"Петя спит": Зеленский заинтриговал первым фото в 2022 году

11:27

Гороскоп Таро на неделю 3-9 января: Близнецам – подарки, Весам – потери, Козерогам – серьезный разговорВидео

11:20

Когда в Украину вернется зима с морозами и снегопадами: синоптик назвал датыВидео

Реклама
11:18

София Ротару показала семью в полном составе - "засветилась" даже избранница красавца-внука

10:57

В Украине дорожает алкоголь: за водку и пиво придется платить большеВидео

10:45

Нам уже не избежать локальной горячей войнымнение

10:26

День Соборности Украины 2022: дата, будет ли выходной

10:22

Украину накроют шквалы и ледяные дожди: синоптик уточнил прогноз погоды на январьВидео

10:09

Лунный календарь стрижек на январь 2022: лучшие дни для новой прически и покраски

09:42

Войска РФ на границе Украины: в ФРГ предупредили о мощном ответе ЕС и НАТОВидео

09:40

"Они действуют как хулиганы": Россию и Иран назвали самыми большими вызовами для США в 2022 году

09:25

Гороскоп на январь 2022 для всех знаков Зодиака: Львам – денежная удача, Скорпионам – обман, Водолеям – счастьеВидео

09:16

Экономические и социальные вызовы 2022 года: почему украинцы обречены беднеть

08:57

Кто рискует остаться без пенсии в 60 лет: украинцам повышают пенсионный возрастВидео

08:46

В Киеве могут ввести спецпропуски на транспорт

08:43

Финансовый гороскоп на неделю 3-9 января: Львам – обман, Скорпионам – риск, Стрельцам – удачная находкаВидео

08:05

В США предложили ударить по режиму Путина "невиданными" санкциямиВидео

07:55

Триумф, щедрые подарки и внутреннее пробуждение: Таро прогноз для Весов на 2022 годВидео

Реклама
07:53

Уже совсем скоро: британский профессор назвал сроки окончания пандемии COVID-19

07:45

Взлетят на 50%: какие продукты резко подорожают в 2022 годуВидео

07:38

Гороскоп на сегодня, 3 января 2022: Близнецам – риск, Львам – расходы, Весам – вещие сныВидео

07:21

Жириновский назвал удачную дату для нападения на Украину, чтобы "принудить Киев к миру"

07:10

Рост доходов, соперничество на работе и щедрые подарки: гороскоп Таро для Скорпионов на 2022 год

06:47

После разговора с Байденом Зеленский заявил об "особых отношениях" Украины и СШАВидео

06:31

Если Россия в 2022 году добьется запуска CП-2, Украина рискует стать новой Венесуэлоймнение

06:02

В моду на 2022 год входят женские сумки неописуемой красоты, в которые невозможно не влюбитьсяФотоВидео

05:28

Меню на Рождество Христово 2022: какие 12 блюд должны быть на столе для привлечения удачи и достаткаВидео

05:01

Доллар шагнет вверх: украинцы узнали прогноз резкого валютного скачкаВидео

04:22

Как и чем мыть натяжной потолок без разводов: советы от производителей

03:50

Самые счастливые и самые ужасные дни 2022 года: астролог назвал датыВидео

03:14

"Как жаль тебя, не могу!": Ефросинина сообщила о болезни Поляковой

02:47

Что будет с организмом, если каждый день есть фисташки - ответ диетолога

02:16

Как быстро устранить засор в раковине и трубах: 3 рабочих способа

01:44

Медик развенчал миф о связи между кофе и высоким давлением

01:19

Взлетят цены на водку, вино и пиво: за алкоголь украинцам придется раскошелитьсяВидео

00:51

Приметы на 3 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:12

Закончился телефонный разговор Зеленского с Байденом: о чем говорили президенты

00:01

Зеленского просят запретить феерверки и петарды в Украине, а нарушителей штрафовать

Реклама
02 января, воскресенье
23:44

Как приготовить идеальную кутью на Рождество 7 января: три удивительных секретаВидео

23:40

"Ковидную тысячу" можно будет получить без Дии и банковских карт: как и когдаВидео

22:53

Врач назвала неожиданную и коварную опасность апельсиновВидео

22:44

Прикрутила саморезом к авто: в Ужгороде женщина отомстила любовнице мужа, "подарив" фаллоимитатор

22:30

Цены на сигареты резко взлетят: сколько будет стоить пачкаВидео

22:15

Магнитные бури в январе 2022: когда будет опаснее всегоВидео

22:01

При себе имел удостоверение помощника экс-депутата: в Ровно мужчина насмерть сбил военного

21:56

Секс-скандал в УПЦ МП: аспирант из Франции обвинил священника в изнасилованииВидео

21:24

ЖКХ-тарифы идут на рекорд: в Украине резко подорожает коммуналкаВидео

20:44

"Тысяча Зеленского": ПриватБанк обвинили в задержке выплат, появился ответВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять