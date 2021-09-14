Ливни, шквалы и серьезное похолодание: на Украину надвигается циклон

Украину накроют дожди, предупредил синоптик / УНИАН

Погода в Украине изменится, на страну надвигается циклон, который принесет дожди с грозами, порывистый ветер и резкое похолодание – его можно будет ощутить уже в середине недели.

Дожди и грозы сначала ожидаются на Западе страны и в столице Украины. С четверга ливни и шквалы прогнозируют по всей территории, передает ТСН.

Непогода будет свирепствовать недолго, но после себя оставит холода. При этом метеорологи не берутся прогнозировать, вернется ли в Украину тепло.

"То, что будет в конце недели — там дожди уже более долговременные, более интенсивный характер и уже после прохождения циклона будет ощутимое похолодание. В начале следующей недели может быть в дневные часы не более 14 градусов", — рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

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Погода на сегодня, 14 сентября 2021

Во вторник, 14 сентября, погода в Украине еще будет солнечной и теплой, температура воздуха поднимется до +22... +29 градусов. В западных областях немного прохладнее - от +20 до +25 градусов, говорится на сайте Укргидрометцентра.

Дожди сегодня пройдут на территории Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областей. На всей остальной территории Украины будет сухо и солнечно.

Погода в Киеве 14 сентября будет относительно прохладной – воздух прогреется до +21...+23 градусов.

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Как сообщал Главред, синоптик Вера Балабух прогнозирует, что осень в Украине 2021 будет теплой и сухой – это классическая осенняя погода, которую в стране привыкли видеть за последние 30 лет. В октябре и ноябре скорее всего будет дефицит осадков. Несмотря на благоприятный погодный прогноз, она допустила "температурные качели".

Начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня сказала, что теплая погода в Украине продлится до 13 сентября. Потом ее сменят дожди. С 16 сентября температура воздуха снизится до 4-6 градусов тепла.