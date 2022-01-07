Мороз будет опасным: в Украине резко похолодает

Мороз в Украине / pixabay

Погода в Украине в субботу, 8 января, будет морозной. Как прогнозируют синоптики, холоднее всего будет в восточных регионах.

Как сообщают в Укргидрометцентре, после плюсовой погоды днем, ночью на востоке страны ртутные столбики обрушатся до -7… -13 градусов.

На севере, в центре и в западных регионах ожидается -5…-8. При этом в прикарпатских областях синоптики обещают на 1-2 градуса холоднее, чем у соседей. В дневное время температуры будут колебаться в районе нуля – от -3 градусов в Харьковской области до +4 – в Одесской.

На Буковине и Закарпатье, во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях днем будет идти мокрый снег, а в Одесской области – дождь.

Снегопад в Украине

Согласно информации сайта Ventusky, снежить начнет в ночь на 9 января - снег будет идти постепенно с запада. Закончится снег на всей территории страны днем 10 января.

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Утром, 9 января, снег ожидается в северных и западных регионах Украины. Также снегопады пройдут в Кировоградской области.

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Обильный снег перейдет на север, захватив часть западных областей днем.

К вечеру 9 января снегопады будут на севере, центре и юге.

Как сообщал Главред, замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко рассказал, что погода в Украине в январе 2022 будет теплее, чем в предыдущие десятилетия. В то же время ожидается больше погодных катаклизмов.

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