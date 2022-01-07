Температурные качели, туманы и сильный ветер: синоптик предрек "капризный" январь в Украине

В январе в Украине ожидается большое количество осадков в виде дождя или снега, а некоторые регионы столкнутся с настоящим зимним холодом, сказал синоптик.
Погода в Украине в январе 2022 будет "капризной". Столбики термометров будут колебаться от "минуса" к "плюсу". При этом ожидается большое количество осадков в виде дождя или снега, а некоторые регионы столкнутся с настоящим зимним холодом.
Такой прогноз погоды на январь 2022 в Украине озвучил синоптик Игорь Кибальчич в интервью Телеграф.
По словам Кибальчича, на европейскую часть континента в ближайшее время придут субтропические атмосферные массы. Это станет причиной высоких температур и большого количества осадков в ряде европейских стран.
"Основные пути этих циклонов будут проходить через Британские острова, Скандинавский полуостров и далее на восток через Украину и Европейскую территорию России", – объяснил синоптик.
Температурные изменения над Европой станут причиной переменчивой погоды и в Украине.
"Это будет выражаться в резких колебаниях температуры воздуха, атмосферного давления и повышенном количестве осадков", – отметил эксперт.
Кибальчич прогнозирует, что в Украине выпадет дождь и снег. Также ожидаются частые туманы и достаточно много дней с порывистым, штормовым ветром.
Читайте такжеЛьвовские сурки-"предсказатели" неожиданно проснулись и предрекли раннюю веснуСиноптик прогнозирует, что среднемесячная температура воздуха будет на 1-2 градуса выше нормы. Кроме того, в течение месяца не исключены кратковременные периоды сильных похолоданий, особенно на Левобережной части Украины.
Как сообщал Главред, замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко рассказал, что погода в Украине в январе 2022 будет теплее, чем в предыдущие десятилетия. В то же время ожидается больше погодных катаклизмов.
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