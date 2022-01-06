Морозы уже на пороге: синоптик уточнила прогноз погоды на Рождество

В Украину идет небольшое похолодание, говорит прогноз погоды / Фото ua.depositphotos.com

В ближайшее дни погода в Украине изменится - на смену теплым дням придут морозы. Температура воздуха снизится уже перед православным Рождеством 7 января.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что Новый год 2022 начался с температурных рекордов. Потепление было обусловлено приходом на территорию страны теплых воздушных масс из Атлантики, передает Obozrevatel.

До конца нынешней рабочей недели плюсовые температуры будут фиксироваться практически во всех регионах Украины. Единственное исключение – северо-восток и Карпаты. Там столбики термометров могут опуститься до -1…-6 градусов.

7 января территорию страны накроет антициклон. Похолодание сначала придет в западные регионы Украины, а затем распространиться по всей территории страны. Синоптик отмечает, что погода в Украине будет солнечной и сухой. Морозы также не будут сильными - в среднем температура понизится до -5.

Птуха добавила, что колебания температур могут в ближайшие дни "испортить" горнолыжный отдых. В украинских горах в эти дни прогнозируется мокрый снег и плюсовая температура.

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"Но уже 6 января осадки перейдут в фазу снега, поэтому в горах добавится снежный покров. Будет умеренный мороз, -3…-4 градуса", – сказала синоптик.

Погода на сегодня

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что погода в Украине в Святой вечер, 6 января, будет прохладной. В течение дня температура воздуха составит от -1 до +4 градусов.

При этом на юге страны, а также в Донецкой и Днепропетровской областях будет теплее - от +5 до +12 градусов.

Мокрый снег и дождь 6 января ожидаются в Карпатах, а днем еще и местами в центральных областях. Ветер в четверг будет порывистым с западным направлением.

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