В Украину ворвутся снегопад и гололед: синоптик назвала дату непогоды

Мороз в Украине / pixabay

Погода в Украине 6 января, в Святой вечер будет прохладной. Как прогнозирует синоптик Наталка Диденко, в течение дня температура составит от -1 до +4 градусов.

При этом на юге страны, а также в Донецкой и Днепропетровских областях будет теплее - +5 +12 градусов.

Мокрый снег и дождь 6 января будут идти в Карпатах, а днем еще и местами в центральных областях.

Ветер в четверг будет порывистым с западным направлением.

Погода в Киеве

В Киеве 6 января днем +1 +3 градуса, а ночью около 0. Осадков быть не должно. В ночь на 7 января в Киеве похолодает до 2-4 градусов мороза и начнет падать снег.

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Днем 7 января в столице будет без осадков и около нуля. На дорогах образуется гололед.

Погода на Рождество 7 января

В Украину придет похолодания на Рождество, 7 января. Температура в некоторых регионах опустится до 12 градусов ниже ноля.

Ночью, 7 января, в большинстве западных, северных и восточных областей местами ожидается небольшой снег, на остальной территории, днем в Украине без осадков.

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Как сообщал Главред, замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко рассказал, что погода в Украине в январе 2022 будет теплее, чем в предыдущие десятилетия. В то же время ожидается больше погодных катаклизмов.

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