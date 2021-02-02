На Харьковщине сурок Тимка предсказал, когда в Украину придет весна / УНИАН

Во вторник, 2 февраля, на Харьковщине сурок Тимка Третий предсказал, когда в 2021 году украинцам стоит ждать весеннюю погоду. Как сообщает агентство Интерфакс-Украина, зверек не увидел своей тени, когда его достали из домика.

Соответственно, согласно народным традициям, весна в 2021 году будет ранняя. Также сообщается, что постоянно степной сурок Тимка Третий живет на биологической станции Харьковского национального университета имени Каразина в селе Гайдары (Харьковская область).

Каждый год его достают из жилища, чтобы предсказать, когда придет весна.

"Весна у нас будет ранняя, но это не значит, что через неделю-две, а надо немножко подождать. Через шесть недель будет тепло", ‒ расшифровала предсказания Тимки IIІ его хранительница Надежда Токарская.

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