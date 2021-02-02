На Харьковщине сурок Тимка предсказал, когда в Украину придет весна

Сурок Тимка Третий выдал свое традиционное предсказание по поводу весны в стране.
Во вторник, 2 февраля, на Харьковщине сурок Тимка Третий предсказал, когда в 2021 году украинцам стоит ждать весеннюю погоду. Как сообщает агентство Интерфакс-Украина, зверек не увидел своей тени, когда его достали из домика.
Соответственно, согласно народным традициям, весна в 2021 году будет ранняя. Также сообщается, что постоянно степной сурок Тимка Третий живет на биологической станции Харьковского национального университета имени Каразина в селе Гайдары (Харьковская область).
Каждый год его достают из жилища, чтобы предсказать, когда придет весна.
"Весна у нас будет ранняя, но это не значит, что через неделю-две, а надо немножко подождать. Через шесть недель будет тепло", ‒ расшифровала предсказания Тимки IIІ его хранительница Надежда Токарская.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Климатологи спрогнозировали, каким будет 2021 год. В следующем году погодное явление Ла-Нинья принесет на Землю похолодание.
- В то же время сотрудники Укргидрометцентра утверждали, что февраль 2021 года удивит теплотой.