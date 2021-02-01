Февраль 2021 удивит теплом: синоптик озвучил прогноз погоды на месяц

В последний месяц зимы температура воздуха ожидается выше климатической нормы.
Погода в Украине в феврале 2021 будет непривычно теплой. Средняя месячная температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму ожидается до 3 градусов тепла. Это на полтора-два градуса выше средних многолетних значений.
Об этом свидетельствует прогноз погоды на февраль 2021, размещенный на сайте Укргидрометцентра.
Синоптик прогнозирует, что месячное количество осадков ожидается 25-58 мм, в горных районах Закарпатской области и горах Крыма - до 73-110 мм, что в пределах средних многолетних значений.
Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в феврале средняя месячная температура воздуха составляет от 0 до 5 градусов мороза, в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах- 6-7 градусов мороза, в Крыму - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
Абсолютный минимум температуры воздуха в феврале составляет -27… -39 градусов, на юге Украины и на Закарпатье - 23-34 градуса мороза.
Абсолютный максимум температуры воздуха – от +12 до +20 градусов, на Прикарпатье, в южной части - до 21-24 градусов тепла, на высокогорье Карпат – от +8 до +10 градусов.
При этом среднее месячное количество осадков для февраля составляет 26-46 мм, на Закарпатье и в Карпатах - до 47-125 мм.
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Погода в Украине - последние новости:
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