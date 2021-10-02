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Начало октября порадует теплом: синоптик дал детальный прогноз погоды в Украине на выходные

2 октября 2021, 09:28
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В большинстве регионов Украины будет спокойная осенняя погода, но ночью возможны заморозки. Небольшие осадки ожидаются лишь в трех областях.

осень, погода, ребенок
В Украину пришел антициклон и принес сухую погоду / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в первые выходные октября порадует теплом. В большинстве регионов синоптик обещает спокойную осеннюю погоду, будет больше прояснений, но ночью возможны заморозки.

Обеспечивает такие погодные условия антициклон с северо-востока, сообщили в Укргидрометцентре.

"При антициклоне будет преобладать переменная облачность, поэтому когда ночью ясное небо, все тепло, которое накопилось в течение дня, быстро высвобождается в окружающее пространство и температура в ночные и предрассветные часы стремительно снижается", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды свидетельствует, что в ближайшие трое суток осадков не будет, лишь в субботу на Волыни, в Ровенской и Львовской областях местами ожидается небольшой дождь.

Читайте такжеОктябрь не будет суровым: синоптик озвучил альтернативный прогноз погоды на второй месяц осениТемпература ночью +1…+8 градусов. По всей территории кроме крайнего запада и юга на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0-3 градуса. Температура воздуха днем ​​11-16 градусов тепла, на Закарпатье и Прикарпатье местами +17…+20.

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Погода в Украине 2 октября 2021 / meteo.gov.ua

Погода в Киеве в субботу, 2 сентября, будет облачной, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе по области возможны заморозки 0-3, днем +11…+16 градусов тепла. В Киеве ночью 2-4 градуса тепла, днем около +15 .

Погода в Украине 3 октября 2021 / meteo.gov.ua

Как сообщает Укргидрометцентр, постепенное похолодание в Украине начнется со среды, 6 октября. Температура воздуха в среднем по стране опустится до +13…+15 градусов днем, ночью - до +4…+6 градусов.

Несмотря на солнечную малооблачную погоду днем и отсутствие осадков, 3-4 октября ночью похолодает до +3…+5 градусов. Холоднее всего будет на востоке страны. Так, на Луганщине возможны заморозки до 0 градусов.

Как сообщал Главред, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что октябрь будет "двуликим" - нас ждет то почти сентябрьское тепло, то холодные ливни и ночные морозы. В целом, второй месяц осени должен быть холодным и относительно сухим.

В свою очередь, замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко заявил, что погода в Украине в октябре 2021 будет близкой к климатической норме, как и в сентябре. При этом в начале месяца не исключены заморозки, а позже ожидается снег – и не только в Карпатах.

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