Налетит сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

Украинцам стоит быть готовыми к сильному ветру / УНИАН

В Украине объявили штормовое предупреждение. Погода ухудшится на всей территории государства. Во всех областях в течение дня сегодня, 26 ноября, будут сильные порывы ветра.

Плохая погода будет сохраняться и утром в субботу, 27 ноября, сообщается на сайте Укргидрометцентра.

"26 ноября, ночью и утром 27 ноября порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/сек. (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

Сильный ветер будет во всех областях Украины / Карта: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 26 ноября

Сегодня, 26 ноября, в Украине усилятся ночные морозы, а на крайнем западе начнется небольшой дождь. Днем столбики термометров максимально поднимутся до +8 градусов, ночью – опустятся до -3...-4 градусов.

Прогноз погоды на выходные-27 и 28 ноября

В субботу, 27 ноября, по всей стране ожидаются дожди, на Левобережье – сильные. Также ожидается сильный ветер. Температура воздуха составит + 5...+10, а на юге потеплеет до +9...+14 градусов.

В воскресенье, 28 ноября, погода прояснится. Осадки по Украине прекратятся, кроме западных и южных областей. Погода в Украине будет ветреной, но теплой.