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Украину зальет проливными дождями - прогноз погоды до конца ноября

25 ноября 2021, 07:42
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Сегодня и завтра в Украине еще будет сухо. Ночью и утром в западных областях местами туман, в центральных областях на дорогах гололедица, предупредил синоптик.

погода, осень, дождь, зонт
Погода в Украине на выходных будет дождливой / ua.depositphotos.com

Погода в Украине на выходных изменится - страна снова окажется в плену циклонической активности. До конца ноября будут лить дожди. Впрочем, погода сегодня и завтра еще будет сухой, но ожидается сильный ветер.

Прогноз погоды в Украине на 25 ноября

В четверг территория Украины продолжит находиться под влиянием поля повышенного давления, антициклона Walpurga, и, хотя его центр уже смещается в восточном направлении, но западная периферия обеспечит для всех жителей погоду без осадков, говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

Ночью и утром в западных областях местами туман, в центральных областях на дорогах гололедица, предупредил синоптик. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, в северной части около нуля, днем ​​+1...+6, на юге Одесской области +7...+9 градусов.

"В дальнейшем в Украине потеплеет, но появятся осадки - больше всего их придется на ночь и утро субботы", - говорит синоптик.

Погода в Украине 25 ноября 2021 / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 26 ноября

В пятницу ожидается похожая синоптическая ситуация. Немного усилятся ночные морозы, а на крайнем западе замаячит небольшой дождь. Днем столбики термометров максимально поднимутся до +8 градусов, ночью - опустятся до -3...-4 градусов.

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Погода в Украине 26 ноября / meteo.gov.ua

В субботу, 27 ноября, по всей стране ожидаются дожди, на Левобережье - сильные, также синоптик предупредил о сильном ветре.

Температура воздуха составит +5...+10, а на юге потеплеет до +9...+14 градусов.

Прогноз погоды на 27 ноября 2021 / meteo.gov.ua

В воскресенье, 28 ноября, погода прояснится. Осадки по Украине прекратятся, кроме западных и южных областей. Погода в Украине будет ветреной, но теплой.

А в понедельник, 29 ноября снова всю страну затянет облаками, будет дождливо, а на запад придет похолодание.

Как сообщал Главред, погода в Украине в декабре будет морозной. Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, средняя месячная температура в Украине ожидается от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла. Это близко к климатической норме.

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