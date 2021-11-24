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Украинцам обещают сильнейшие морозы в декабре

24 ноября 2021, 17:00

Уже в конце ноября - начале декабря, столбики термометров будут показывать -10 градусов.

погода
Мороз в Украине / pixabay

Погода в Украине в декабре будет морозной. Как сообщают синоптики Укргидрометцентра средняя месячная температура в Украине ожидается от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла. Это близко к климатической норме.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм, что в пределах нормы (в северо-восточной части несколько меньше нормы).

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в декабре средняя месячная температура воздуха составляет 1-5 градусов мороза, на Закарпатье и юге страны местами 0-2 градусов тепла, в Крыму до 6 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха - 24-32 градусов мороза, в восточных, северо-восточных и Черновицкой областях местами 33-35 градусов мороза, на Прикарпатье до 38 градусов мороза, на Закарпатье и юге страны местами 17-23 градусов мороза, на юге Крыма 10-19 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 10-18 градусов тепла, на Прикарпатье и юге страны до 20 градусов, на юге Крыма до 25 градусов.

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Среднее месячное количество осадков составляет 30-66 мм, на Закарпатье, в Карпатах и горных районах Крыма 76-139 мм.

"На большей части территории образуется снежный покров, лишь в южной части устанавливается не каждый год.

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В декабре отмечены сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед", - говорится в сообщении.

Погода на Новый год 2022

Как прогнозирует заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, в Украине установилась сухая погода без осадков и с высоким атмосферным давлением. А вот на Новый год может быть морозным.

Уже в конце ноября - начале декабря, столбики термометров будут показывать -8...-10 градусов, однако вскоре немного потеплеет. Мартазинова подчеркнула, что в декабре погода будет нестабильной, температуры будут колебаться буквально каждые несколько дней.

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