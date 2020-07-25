"Снег" посреди лета: популярный украинский курорт накрыла стихия

Мощные дожди с градом прошли в курортном городе Яремче Ивано-Франковской области.

Стихия обрушилась на Яремче в пятницу, 24 июля, по словам местных жителей, град продолжался менее получаса.

При этом многие дороги были засыпаны градом, что создал впечатление плотного снежного покрова.

Отметим, что многие местные жители и туристы делились в соцсетях видеороликами и снимками последствий непогоды.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в субботу, 25 июля, в западных регионах Украины и в Киеве будет наблюдаться ухудшение погодных условий.

Кроме того, грозовые дожди днем накроют всю западную Украину (I уровень опасности).