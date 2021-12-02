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Под Новый год 2022 ударит сильный мороз: синоптик уточнил прогноз погоды на зиму в Украине

2 декабря 2021, 08:01
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Морозы на уровне -5 градусов следует ожидать в начале декабря. Далее холодные дни будут в новогодний период, а потом температура немного повысится.

снег, новый год
На Новый год 2022 снега может и не быть, говорит синоптик / Фото ua.depositphotos.com

Погода в Украине на новогодние праздники будет морозной, а вот снега может и не быть. В целом, в декабре 2021 температура воздуха будет плюсовой. Такой прогноз погоды озвучила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

По ее словам, в первые дни нового года ожидается значительное похолодание, передает Укринформ.

Новогодние праздники, скорей всего, пройдут без снега, так как на протяжении всего декабря будут часто фиксироваться плюсовые температуры. Из-за этого снежный покров "не успеет сформироваться".

Морозы на уровне -5 градусов следует ожидать в начале декабря. Далее холодные дни будут в новогодний период, а потом температура немного поднимется.

"Следующее значительное похолодание следует ожидать в феврале", – сказала синоптик.

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Самые холодные дни, когда столбики термометров опустятся до -15 градусов, попадают на начало января.

Читайте такжеСиноптик назвал самый холодный день декабря в УкраинеВ целом, по словам Мартазиновой, погода в Украине зимой 2021-22 в Украине будет неустойчивой - ожидаются температурные качели.

Как сообщал Главред, ранее синоптик прогнозировал, что погода в Украине зимой 2021-2022 будет теплой. Средняя температура воздуха ожидается на полтора градуса, а в январе даже на три градуса выше, чем в предыдущие годы. Но это не значит, что арктический холод не будет прорываться в страну, поэтому столбики термометров все же будут опускаться до -10 градусов. Однако, такое снижение температуры будет не так часто, как прежде.

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