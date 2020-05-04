Киев ушел под воду после мощного ливня с градом

В понедельник, 4 мая, обрушившийся на Киев и область мощный ливень, который в некоторых районах сопровождался градом, затопил несколько улиц.

При этом жители города делятся в соцсетях фото и видео разбушевавшейся стихии. На снимках многие улицы оказались под водой, в то же время из-за потопа пострадали авто.

Как уточняют очевидцы, настоящий потоп произошел на бульваре Шевченко, а также на улицах Кудряшова и Богдановской.

Кроме того, сообщается о подтоплении подземного перехода на станции метро Героев Днепра.

Читайте такжеСнег и заморозки в мае: украинцам пообещали аномальную погоду

Напомним, ранее сообщалось о том, что погода в Украине 4 мая во второй половине дня резко испортится: по всей стране объявлено штормовое предупреждение.