Лето начнется с резкого похолодания: синоптик дала неожиданный прогноз

В Украине прогнозируют дожди и похолодание / УНИАН

В понедельник и вторник, 1-2 июня, в Украине ожидается похолодание, рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Понедельник-вторник будут даже холодноватыми, а уже с 3-4 июня начнет просыпаться синоптическая совесть в атмосферы - ожидается ощутимое потепление", - написала она в Facebook.

По ее прогнозу, с 3-4 июня украинцам стоит рассчитывать на ощутимое потепление.

Она уточнила, что в воскресенье, 31 мая, дожди различной интенсивности пройдут в большинстве областей Украины.

"Немного растянет в воскресенье облака на севере, через Черкасскую в Одесскую область - можно прогуляться, но не без зонта", - предупредила синоптик.

Температура воздуха завтра ожидается +16 +20 градусов, на юге и востоке до +22 градусов, в западной части будет прохладнее, +12 +16 градусов.

"В Киеве завтра также будет преобладать влажная воздушная масса, но циклон все же от столицы отодвинется, то есть, с дождями попустит немного. Температура воздуха будет колебаться около +16 градусов", - добавила Диденко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в субботу утром, 30 мая, в Киеве ряд улиц оказались затопленными после мощного и продолжительного ливня.