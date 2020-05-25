Киев оказался в опасности из-за дождя: уже подготовлен спецтранпорт

Вечером в Киеве ожидается усиление осадков / УНИАН

Сегодня весь день в Киеве льет дождь как из ведра. К вечеру в столице ожидается значительное усиление осадков, что создаст первый уровень опасности.

"До 21:00 25 мая дождь достигнет критерия значительный (I уровень опасности, желтый)", – сказано в заявлении Киевской городской государственной администрации, которая ссылается на данные Украинского гидрометцентра.

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В "Киевавтодоре" в свою очередь отметили, что готовы ликвидировать последствия непогоды 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции.

Как ранее писал Главред, во вторник, 26 мая, в Киеве спрогнозирована прохладная и дождливая погода – максимальная дневная температура ожидается +14 градусов. В среду, 27 числа, погода в Киеве не перестанет быть дождливой, но дневная температура воздуха резко возрастет – прогнозируется до +19.

Также напомним, синоптик Наталья Диденко составила прогноз погоды для Киева. По словам эксперта, в столице в первые дни июня температура воздуха может превысить отметку в +20 градусов.