"Доставайте одеяла": синоптик предупредила украинцев о резком похолодании

В Украине прогнозируют похолодание / 1zoom.ru

Погоду в Украине в субботу и воскресенье, 15-16 августа, обусловит антициклон, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как подчеркнула она в Facebook, погода будет прохладной и не дождливой, на Прикарпатье в субботу возможны осадки, а в воскресенье в Сумской, Харьковской и Черниговской областях вероятны локальные кратковременные дожди.

По ее словам, температура воздуха днем на выходных будет колебаться в пределах +24...+28 градусов. В северных и восточных областях будет прохладнее, термометр покажет +19...+24 градусов.

Температура воздуха в восточных и северных областях ночью. погреется до +9...+13 градусов. "Это уже надо достать не просто пледы, а одеяла", - написала синоптик.

В Киеве 15 и 16 августа будет солнечно. В субботу, термометр покажет около +23 градусов, а в воскресенье потеплеет до +25...+27.

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Диденко добавила, что на следующей неделе в Украину снова вернется жара до +30 градусов и выше.

Ранее заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН Украины Михаил Яцюк подчеркнул, что в Украине все отчетливее проявляются изменения климата, поэтому следует ожидать засуху и разрушительных наводнений.