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Лето откладывается: Украину накроет новое похолодание – синоптик

24 мая 2020, 13:25

Атмосферный фронт распространится по всей Украине.

дождь,Киев
В Украине прогнозируют дожди / УНИАН

Известный синоптик Наталья Диденко рассказал о том, что в понедельник, 25 мая, в Украине ожидается прохладная погода с периодическими дождями почти по всей территории.

По ее прогнозу, атмосферный фронт распространится по всей Украине, принеся осадки в большинство областей.

Она уточнила, что в понедельник в восточной части и на юге будут чередоваться небольшие осадки с солнцем. Ветер будет с севера, на востоке – с юго-востока, небольшой, максимум умеренный.

Ближайшей ночью по стране ожидаются уже более комфортные +6... +12 градусов. Днем предполагается +14... +17. В Киевской области и Карпатах столбики термометров покажут +9... +12 градусов, на востоке и в Днепропетровской будет наиболее тепло – до +15... +20.

В Киеве понедельник ожидается дождливым и холодным. Ночью – до +8 градусов, но днем только в пределах +12.

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"Небольшое потепление можно ждать со среды... Если серьезно, более ощутимое тепло придет в Украину с 1 по 7 июня. Однако не уверена, будут ли все довольны", – добавила Диденко.

Напомним, ранее заведующий отделением Гидрометцентра Владислав Билык рассказал о том, что в Украине во второй половине мая погода будет характеризоваться дождями и повышением температуры на 3-5 градусов.

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