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От 6 мороза до 20 тепла: украинцев предупредили о синоптических контрастах

6 мая 2020, 13:47

Синоптик обещает в Украине дожди с грозами, снег и штормовой ветер, а временами солнечные прояснения.

Синоптик о контрастной погоде в Украине - от 6 мороза до 20 тепла
Синоптик о контрастной погоде в Украине: от 6 мороза до 20 тепла / УНИАН

Погода в Украине 7 мая 2020 будет очень контрастной. Синоптик обещает температурные перепады от -6 градусов до +20 градусов.

На этом фоне украинцев ждут дожди с грозами, снег и штормовой ветер, а временами солнечные прояснения.

Непогода сначала накроет западные области. Тут ожидается преимущественно дождь, а в Карпатах и в Прикарпатье – местами мокрый снег и снег. Также дожди прогнозируются на севере страны, частично в Харьковской и Черкасской областях, а также в Полтавской, Винницкой, Кропивницкой областях.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на май 2020 – точные даты и что делатьДнем в четверг количество "ненастных" территорий увеличится. Дожди ожидаются в Киевской, Житомирской, Винницкой областях – и вплоть до Одесской.

На востоке, в центре и на юге 7 мая дожди если и будут, то небольшие.

"Температура воздуха – голова кружится. Ближайшей ночью +5-9 градусов, на востоке – до +8-13 градусов, на западе – около +2-6 градусов, в Карпатах – от -+2 градусов до -3 градусов, на высокогорье – до -3-6 градусов", – расписала ситуацию синоптик Наталья Диденко.

Заодно и погода в Украине 7 мая 2020 днем будет прохладной:

  • в среднем – около +8-14 градусов (на западе немного потеплеет),
  • в центре, на юге и в Сумской области – до +12-17 градусов,
  • на востоке – до +15-20 градусов.

Погода в Киеве завтра ожидается влажной и холодной, с дождями и порывистым ветром. В ночь со среды на четверг будет +4-6 градусов, а днем +10-13 градусов.

Очередной виток потепления ожидается с 9-10 мая.

Ранее климатолог заявила, что Украину ждут 10 лет засух и ураганов. Атмосферная циркуляция становится более обостренной, подчеркнула Вазира Мартазинова.

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