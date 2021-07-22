Синоптик объявил штормовое предупреждение: где в Украине сегодня ухудшится погода

Осадки ожидаются в большинстве областей, сухо будет лишь в семи регионах, говорит прогноз погоды.
Погода в Украине сегодня, 22 июля, снова будет дождливой. Синоптик прогнозирует осадки в большинстве областей. Ночью ожидается ливень.
В четверг в южных, восточных и центральных областях грозы, ночью местами значительные дожди. Объявлен первый уровень опасности, желтый, сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, на реке Ворона возле города Тысменица (Ивано-Франковская область) ожидается продолжение повышения уровня воды на 0,8 - 1,3 м, возможен выход на пойму (I уровень опасности - желтый).
Сухо сегодня будет только в Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Киевской, Сумской, Черниговской областях. По данным Укргидрометцентра, температура воздуха 22 июля составит комфортные +23...+25 градусов, а на восток страны придет долгожданное похолодание.
Прогноз погоды на сегодня
- на западе: +21...+25, местами небольшие дожди;
- на севере: +24, без осадков;
- в центре: +23...+25, без осадков;
- на востоке: +24...+27, местами ливни;
- на юге: до +28;
- в Крыму - небольшой дождь, +22.
Как сообщал Главред, в ночь на четверг, 22 июля Одессу накрыл мощный ливень, в результате многие городские улицы оказались затоплены. В результате удара стихии в ряде районов города нет света. Упали сотни деревьев. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
Кроме того, 21 июля непогода бушевала в Донецкой и Луганской областях. В результате падения деревьев погибли два человека, еще семеро - госпитализированы с травмами различной степени тяжести.