Синоптик объявил штормовое предупреждение: где в Украине сегодня ухудшится погода

Сегодня в Украине снова ожидаются ливни и грозы / flickr.com/[email protected]

Погода в Украине сегодня, 22 июля, снова будет дождливой. Синоптик прогнозирует осадки в большинстве областей. Ночью ожидается ливень.

В четверг в южных, восточных и центральных областях грозы, ночью местами значительные дожди. Объявлен первый уровень опасности, желтый, сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, на реке Ворона возле города Тысменица (Ивано-Франковская область) ожидается продолжение повышения уровня воды на 0,8 - 1,3 м, возможен выход на пойму (I уровень опасности - желтый).

Сухо сегодня будет только в Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Киевской, Сумской, Черниговской областях. По данным Укргидрометцентра, температура воздуха 22 июля составит комфортные +23...+25 градусов, а на восток страны придет долгожданное похолодание.

Прогноз погоды на сегодня

на западе: +21...+25, местами небольшие дожди;

на севере: +24, без осадков;

в центре: +23...+25, без осадков;

на востоке: +24...+27, местами ливни;

на юге: до +28;

в Крыму - небольшой дождь, +22.

Погода в Украине 22 июля 2021 / meteo.gov.ua

Как сообщал Главред, в ночь на четверг, 22 июля Одессу накрыл мощный ливень, в результате многие городские улицы оказались затоплены. В результате удара стихии в ряде районов города нет света. Упали сотни деревьев. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Кроме того, 21 июля непогода бушевала в Донецкой и Луганской областях. В результате падения деревьев погибли два человека, еще семеро - госпитализированы с травмами различной степени тяжести.