УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Синоптик объявил штормовое предупреждение: где в Украине сегодня ухудшится погода

22 июля 2021, 10:02
Прослушать новость
Остановить

Осадки ожидаются в большинстве областей, сухо будет лишь в семи регионах, говорит прогноз погоды.

гроза
Сегодня в Украине снова ожидаются ливни и грозы / flickr.com/[email protected]

Погода в Украине сегодня, 22 июля, снова будет дождливой. Синоптик прогнозирует осадки в большинстве областей. Ночью ожидается ливень.

В четверг в южных, восточных и центральных областях грозы, ночью местами значительные дожди. Объявлен первый уровень опасности, желтый, сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, на реке Ворона возле города Тысменица (Ивано-Франковская область) ожидается продолжение повышения уровня воды на 0,8 - 1,3 м, возможен выход на пойму (I уровень опасности - желтый).

Сухо сегодня будет только в Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Киевской, Сумской, Черниговской областях. По данным Укргидрометцентра, температура воздуха 22 июля составит комфортные +23...+25 градусов, а на восток страны придет долгожданное похолодание.

Прогноз погоды на сегодня

  • на западе: +21...+25, местами небольшие дожди;
  • на севере: +24, без осадков;
  • в центре: +23...+25, без осадков;
  • на востоке: +24...+27, местами ливни;
  • на юге: до +28;
  • в Крыму - небольшой дождь, +22.
Погода в Украине 22 июля 2021 / meteo.gov.ua

Как сообщал Главред, в ночь на четверг, 22 июля Одессу накрыл мощный ливень, в результате многие городские улицы оказались затоплены. В результате удара стихии в ряде районов города нет света. Упали сотни деревьев. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Кроме того, 21 июля непогода бушевала в Донецкой и Луганской областях. В результате падения деревьев погибли два человека, еще семеро - госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

ГосЧС синоптик штормовое предупреждение прогноз погоды новости Украины Погода в Украине Погода на сегодня
Сейчас вы просматриваете новость «Синоптик объявил штормовое предупреждение: где в Украине сегодня ухудшится погода». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Казанская Летняя 2021: душевные поздравления и открыткиКазанская Летняя 2021: душевные поздравления и открытки В моду вошли седые волосы, и больше не нужно отвергать естественную красотуВ моду вошли седые волосы, и больше не нужно отвергать естественную красоту В моду на осень-зиму 2021-2022 входит одежда цвета фуксии, бледной розы и весеннего озераВ моду на осень-зиму 2021-2022 входит одежда цвета фуксии, бледной розы и весеннего озера В Затоке нашли тело пропавшего 13-летнего мальчика: утонул в море вместе с отцомВ Затоке нашли тело пропавшего 13-летнего мальчика: утонул в море вместе с отцом В Украину ворвется резкое похолодание до +11В Украину ворвется резкое похолодание до +11

Последние новости

10:51

Хуже, чем в РФ: эксперт предупредил о резкой вспышке Дельта-штамма в Украине и назвал сроки

10:29

Кисты яичников: могут ли они стать канцерогенными и как проявляются Видео

10:28

В Киеве начали вакцинацию препаратом Moderna: кто может получить прививку Видео

10:13

Переговоры Зеленского в США: в Конгрессе потребовали от Байдена перенести сроки визита Видео

10:02

Синоптик объявил штормовое предупреждение: где в Украине сегодня ухудшится погода

Реклама
09:41

"Владею и не продаю": цены на биткоин резко взлетели после нового заявления Маска Видео

09:23

Отравление в лагере на Прикарпатье: 10 детей и один взрослый госпитализированы с рвотой и диареей Видео

09:11

Людей сносило мощными потоками: Одесса ушла под воду после сильного ливня Видео

09:00

Языковой экзамен: целесообразно ли измерять профпригодность чиновников знанием украинского языка

08:58

Непогода в Украине: жертвами стихии стали два человека, травмированы - семеро

08:37

В Киеве пьяная судья за рулем устроила ДТП, от самосуда спасла полиция Видео

08:30

Не плачьте из-за Северного потока мнение

08:19

Коронавирус в Украине 22 июля: за сутки поставили 726 диагнозов COVID-19 Видео

08:03

Сделка по СП-2: США готовят новые санкции, идеи Киева вошли в текст соглашения – Госдеп Видео

08:00

Атака на Байдена и сделка по СП-2: эксперт назвал страх Белого дома перед визитом Зеленского в США Видео

07:55

Двойное убийство в Луцке: мужчина расправился с бывшей женой и дочерью после приговора суда Видео

07:04

Саммит Путина и Зеленского: в Кремле раскрыли, есть ли подвижки по подготовке встречи президентов

07:00

Слова Путина и финиш диалога по Донбассу: дипломат раскрыл стратегию Кремля по Украине Видео

06:42

Германия обязалась активизировать переговоры в нормандском формате – соглашение Берлина и Вашингтона

06:28

Кусок совка: что изменится в армии без срочной службы мнение

Реклама
06:24

Почти голая Марта Адамчук удивила эмоциональной фотосессией топлес

05:54

Почему нельзя пить кофе утром сразу после пробуждения – ответ ученых

05:12

Как омолодить свою иммунную систему: легкие способы Видео

04:31

Дворец за 50 миллиардов: в РФ рассказали, зачем Путину новое имение в Подмосковье Видео

04:04

Гороскоп на 22 июля для всех знаков Зодиака: кого ждет успех во всех делах

03:41

Как навсегда разлюбить сладкое: топ-7 лайфхаков от диетолога

03:10

"Очень вкусно": самая нежная участница Холостяка показала женственные формы

02:43

День бокса 2021: интересные факты, поздравления и самые красивые спортсмены Фото

02:09

"С ног до головы": как недостаток сна влияет на каждую часть тела Видео

01:38

Медики перечислили главные признаки сердечного приступа Видео

01:12

Кандидатура согласована с Западом: в РФ назвали преемника Путина Видео

00:26

Магнитная буря 22 июля 2021 спровоцирует мигрени: что делать Видео

21 июля, среда
23:14

"Вау, пальчик подставь": харьковчанка похвасталась навыками 7-летней племянницы курить кальян Видео

23:11

Что нужно делать для похудения: простые шаги, которые помогут достичь цели

22:24

Получите гарантию: Зеленский подписал закон, который защищает права потребителей интернет-магазинов

22:10

Лежачего добивали ногами: в Виннице толпа подростков жестоко избила парня из-за прически Видео

21:59

Мир на Донбассе и возвращение Крыма: Зеленский заявил о планах на переговоры с Байденом Видео

21:58

У ребенка режутся зубы: как понять Видео

21:48

Гематомы на теле и церковное масло: появились жуткие подробности об истощенном подростке в Одессе Видео

21:22

В Николаеве выпал град величиной с куриное яйцо: побиты тысячи автомобилей Видео

Реклама
21:19

Транзит газа через Украину на 10 лет и гарантии ненападения РФ: США и ФРГ достигли сделки по СП-2 Видео

21:06

Мощная помощь по Крыму и Донбассу: США официально объявили о встрече Зеленского и Байдена 30 августа Видео

21:05

Вскоре для свободного въезда из Украины откроются еще шесть стран Европы – СМИ Видео

20:27

Приметы на 22 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды Видео

20:23

Вышел трейлер перезапуска мультсериала Чип и Дейл Видео

20:20

Стало известно, что будет с пенсией неофициально трудоустроенных украинцев Видео

20:06

"Новый способ полива деревьев": в Киеве после прорыва трубы образовался огромный фонтан Видео

19:47

Удар по России и поддержка Украины: в Госдепе раскрыли детали слов Байдена в адрес Путина в Женеве Видео

19:46

Газовая атака и кавказец с пистолетом: на Крещатике случилась массовая драка, досталось и очевидцам Видео

19:40

Украинизация по-большевистски: чем чревато принуждение к украинскому языку мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять