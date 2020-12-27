Синоптики предупредили киевлян о резком ухудшении погоды

Жителей столицы предупредили о сильных порывах ветра.
В понедельник, 28 декабря, в столице Украины ожидается ухудшение погодных условий - синоптики предупредили киевлян и гостей города о сильных порывах ветра и гололедице на дорогах, сообщила Киевская городская госадминистрация со ссылкой на Укргидрометцентр.
"В Киеве утром и днем порывы ветра 15-20 м/с, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Киевлян призвали к осторожности во время передвижения по городу.
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Автор: Екатерина Трохимчук