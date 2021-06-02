Синоптики предупредили о серьезном похолодании в Украине

Погода в Украине будет холодной / pixabay

Погода в Украине принесет в некоторые области мощные ливни, а температура местами будет очень низкой, как для третьего дня лета.

"3 июня ночью в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики Украинского гидрометцентра.

Теплее всего будет на Западе. В Закарпатской, Волынской и Ровненской областях температура поднимется до +20 градусов. А вот на Буковине прогнозируют от + 16 до +18.

На севере продержится облачная погода, однако осадков ожидать не стоит. Дневная температура будет колебаться там в пределах +17...+19 градусов.

В то же время южные регионы накроют грозы. На Николаевщине прогнозируют + 14...+ 16 градусов, на Херсонщине и в оккупированном Крыму – до +17 градусов. Теплее всего будет в Одесской области.

На востоке температура будет колебаться от +15...+17 на Харьковщине до +16...+ 18 в Донецкой и Луганской областях. Погода будет пасмурной, с дождями и грозами.

В четверг, 3 июня, в Киеве будет облачно. Впрочем, осадков ожидать не стоит. Столбики термометров поднимутся максимум до +20 градусов.

"Сегодняшний день он самый холодный с ближайшей синоптической перспективы. Сегодня очень прохладно в столице. Но уже завтра температура у нас немного вырастет - до 19 градусов. И на выходных мы ожидаем более комфортные 20-23 градуса", - сказала синоптик Укргидрометцентра Александра Хала.

По прогнозу Укргидрометцентра, в начале следующей недели температурные показатели существенно не изменятся, ожидается около 22-24 градусов.

"Пока на жары мы не ожидаем. По предварительному прогнозу, первая половина июня, скорее всего, будет с умеренно теплыми температурными показателями. Пока без жары", - сказала Хала.

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