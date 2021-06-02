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Синоптики предупредили о серьезном похолодании в Украине

2 июня 2021, 22:14
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Эксперты рассказали, что жары в Украине пока не будет.

погода
Погода в Украине будет холодной / pixabay

Погода в Украине принесет в некоторые области мощные ливни, а температура местами будет очень низкой, как для третьего дня лета.

"3 июня ночью в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики Украинского гидрометцентра.

Теплее всего будет на Западе. В Закарпатской, Волынской и Ровненской областях температура поднимется до +20 градусов. А вот на Буковине прогнозируют от + 16 до +18.

На севере продержится облачная погода, однако осадков ожидать не стоит. Дневная температура будет колебаться там в пределах +17...+19 градусов.

В то же время южные регионы накроют грозы. На Николаевщине прогнозируют + 14...+ 16 градусов, на Херсонщине и в оккупированном Крыму – до +17 градусов. Теплее всего будет в Одесской области.

На востоке температура будет колебаться от +15...+17 на Харьковщине до +16...+ 18 в Донецкой и Луганской областях. Погода будет пасмурной, с дождями и грозами.

В четверг, 3 июня, в Киеве будет облачно. Впрочем, осадков ожидать не стоит. Столбики термометров поднимутся максимум до +20 градусов.

"Сегодняшний день он самый холодный с ближайшей синоптической перспективы. Сегодня очень прохладно в столице. Но уже завтра температура у нас немного вырастет - до 19 градусов. И на выходных мы ожидаем более комфортные 20-23 градуса", - сказала синоптик Укргидрометцентра Александра Хала.

По прогнозу Укргидрометцентра, в начале следующей недели температурные показатели существенно не изменятся, ожидается около 22-24 градусов.

"Пока на жары мы не ожидаем. По предварительному прогнозу, первая половина июня, скорее всего, будет с умеренно теплыми температурными показателями. Пока без жары", - сказала Хала.

Прогноз погоды на лето 2021 - о чем ранее сообщал Главред:

  • Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.
  • Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что первый месяц лета начнется с дождей, которые будут идти около 3 дней. Дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.
  • Горбань уточнил, что к концу июня температура может пойти вверх и приблизится к 30 градусам. В июле днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40 градусов он прогнозирует в середине месяца. Горбань добавил, что к середине последнего месяца днем ожидается под +40 градусов при почти полном отсутствии облаков.
погода Погода в Украине
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