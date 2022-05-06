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Синоптики рассказали, когда Украину накроет жара

6 мая 2022, 04:10

Погода в Украине на ближайшие дни будет определять антициклон.

погода
Погода в Украине / pixabay, ua.depositphotos.com

Погода в Украине в пятницу, 6 мая будет теплой но ветреной. Как сообщают синоптики, в западных областях днем ожидается +17 +23 градуса.

В то же время на Сумщине, Полтавщине, Харьковщине иногда будут заморозки 0-3 градуса ночью.

Синоптик Наталка Диденко предупреждает, что прогноз погоды на пятницу будет контрастным в температурном режиме.

В большинстве регионов ночь прогнозируется холодной от +1 до +7 градусов, местами заморозки, на западе и юге +4 +10 градусов.

В течение дня в Украине будет преобладать теплая погода: воздух прогреется до +14 +19 градусов, в западных областях +17 +23 градуса. "Ветер збудет завевать с юго-востока и востока, будет умеренным, в Приазовье и на востоке Украины временами сильный", - предостерегла Диденко.

Погода в Украине на ближайшие дни будет определять антициклон, поэтому в большинстве областей существенные осадки маловероятны. Однако в западных областях кроме Хмельницкой и Тернопольской областей, 6 мая возможны периодические дожди с грозами.

В Киеве пятница будет солнечной и без осадков. Ночью свежая погода с +4 +7 градусов, а днем с +15 до +18 градусов.

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