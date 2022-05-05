Украину накроет невероятная жара: синоптики назвали дату потепления

В субботу, 7 мая, на западе Украины ночью и днем будут дожди с грозами.
Погода в Украине к конце этой недели будет жаркой. Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, стоит ожидать заветных +20 градусов.
В пятницу, 6 мая, на западе страны днем ожидаются дожди - осадки будут на территории Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Столбик термометра днем покажет до 20-22 градусов тепла.
На остальной части территории Украины будет преимущественно облачная погода, максимальная температура воздуха днем - +19℃.
В субботу, 7 мая, на западе Украины ночью и днем будут дожди с грозами. Днем столбик термометра будет колебаться от 16 до 20 градусов тепла. В других регионах страны будет без существенных осадков.
В воскресенье, 8 мая, на западе страны, а также в Киевской, Житомирской и Черниговской областях ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха днем будет колебаться от 13 до 20 градусов тепла.
На востоке, юге и частично, центре Украины будет солнечная погода, кое-где возможны небольшие осадки.
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