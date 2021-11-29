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Стужа и вьюга на Новый год? Украинцам рассказали, к какой погоде готовиться

29 ноября 2021, 04:22
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Чем раньше птицы начинают гнездиться под крышами, тем холоднее будет погода уже в декабре, говорят народные приметы.

Новый год_снег_шарики
/ 1zoom.ru

В Украине в связи с климатическими изменениями профессиональным синоптикам все сложнее прогнозировать погоду на сезон.

Как рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала, первые дни декабря украинцы встретят с похолоданием и со снегом, передает канал Украина 24.

"Можно сказать, что зима придет по расписанию и с соответствующей погодой. В Киеве мы ожидаем мокрый снег, скорее всего, стойкого снега еще не будет. А на востоке и северо-востоке температура будет ниже, и может образоваться стойкий снеговой покров", — рассказала синоптик.

Какая погода будет на Новый год

Во Всемирной службе информации о погоде обещают в Украине на новогодние праздники небольшие морозы — до -5 градусов. Правда, снега ждать не стоит. Сейчас как профессиональные, так и народные синоптики не советуют настраиваться на какую-то конкретную погоду зимой, но общее мнение у них есть.

Декабрь, как и следующие два месяца, не будут удивлять морозами и метелями, и больше будут напоминать классическую европейскую зиму.

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О чем говорят народные приметы

Согласно народной примете, по которой наши предки узнавали погоду — залезают ли воробьи под края крыш — сильных холодов ждать не стоит. В целом, чем раньше птицы начинают гнездиться под крышами, тем холоднее будет погода уже в декабре. Прогнозировать ее, по словам Инны Куклиной, которая заведует отделом в музее под открытым небом, можно с помощью деревьев, белок и даже шелухи от лука.

"Я взяла луковицу, верхняя шелуха отпала, а последние листочки нужно снимать ножом. Вот это признак того, что будет холодно. А если легко сходит, то не очень холодно", — говорит она.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.

Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный.

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