Сухо, солнечно, но холодно: синоптик уточнил прогноз погоды на 8 октября

Максимально сегодня воздух прогреется до +15 градусов. Из-за сильного ветра в юго-восточной части Украины объявлен первый уровень опасности.
Погода в Украине в пятницу, 8 октября, будет сухой, солнечной, но холодной. Кроме того синоптик предупредил о сильном ветре.
В частности, сегодня в юго-восточной части ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый), сообщает Укргидрометцентр.
Температура воздуха ночью в среднем по Украине будет колебаться от четырех градусов тепла до одного градуса мороза, днем +10…+15, на Закарпатье будет немного теплее - ночью +1…+6 градусов, днем +13…+18.
В западных областях прогнозируют благоприятную погоду. Температура составит +11...+13 градусов. На Востоке также без дождей, днем +11...+13 градусов.
В северных регионах метеорологи обещают солнце. Отметки на термометрах покажут +12...+14 градусов. На Юге также будет сухо – там следует ожидать +12...+15 градусов.
Погода в Киеве 8 октября будет сухой. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 тепла, днем +11…+13 градусов.
Погода в городах Украины 8 октября
- Ужгород – +15...+17
- Львов – + 11...+13
- Ивано-Франковск – + 11...+13
- Тернополь – + 11...+13
- Черновцы – + 11...+13
- Хмельницкий – + 11...+13
- Луцк – +12...+14
- Ровно – +11...+13
- Житомир – +12...+14
- Винница – +12...+14
- Одесса – +13...+15
- Николаев – +12...+14
- Херсон – +12...+14
- Симферополь – +13...+15
- Кропивницкий – +12...+14
- Черкассы – +12...+14
- Чернигов – +12...+14
- Суммы – + 11...+13
- Полтава – +12...+14
- Днепр – +12...+14
- Запорожье – +11...+13
- Донецк – + 11...+13
- Луганск – + 11...+13
- Харьков – + 11...+13
- Киев – +11...+13.
Погода в Украине
Народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз погоды в Украине на ноябрь 2021. Согласно его расчетам, в третьей декаде месяца возможны морозы до -9 градусов.
По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима 2021-22 и следующие зимы в Украине будут морозными. При этом ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.
Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.