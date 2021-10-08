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Сухо, солнечно, но холодно: синоптик уточнил прогноз погоды на 8 октября

8 октября 2021, 06:47
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Максимально сегодня воздух прогреется до +15 градусов. Из-за сильного ветра в юго-восточной части Украины объявлен первый уровень опасности.

Погода
Погода в Украине сегодня будет сухой и прохладной / goodfon.ru

Погода в Украине в пятницу, 8 октября, будет сухой, солнечной, но холодной. Кроме того синоптик предупредил о сильном ветре.

В частности, сегодня в юго-восточной части ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый), сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха ночью в среднем по Украине будет колебаться от четырех градусов тепла до одного градуса мороза, днем +10…+15, на Закарпатье будет немного теплее - ночью +1…+6 градусов, днем +13…+18.

В западных областях прогнозируют благоприятную погоду. Температура составит +11...+13 градусов. На Востоке также без дождей, днем ​ +11...+13 градусов.

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В северных регионах метеорологи обещают солнце. Отметки на термометрах покажут +12...+14 градусов. На Юге также будет сухо – там следует ожидать +12...+15 градусов.

Погода в Киеве 8 октября будет сухой. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 тепла, днем +11…+13 градусов.

Погода в Украине 8 октября 2021 / meteo.gov.ua

Погода в городах Украины 8 октября

  • Ужгород – +15...+17
  • Львов – + 11...+13
  • Ивано-Франковск – + 11...+13
  • Тернополь – + 11...+13
  • Черновцы – + 11...+13
  • Хмельницкий – + 11...+13
  • Луцк – +12...+14
  • Ровно – +11...+13
  • Житомир – +12...+14
  • Винница – +12...+14
  • Одесса – +13...+15
  • Николаев – +12...+14
  • Херсон – +12...+14
  • Симферополь – +13...+15
  • Кропивницкий – +12...+14
  • Черкассы – +12...+14
  • Чернигов – +12...+14
  • Суммы – + 11...+13
  • Полтава – +12...+14
  • Днепр – +12...+14
  • Запорожье – +11...+13
  • Донецк – + 11...+13
  • Луганск – + 11...+13
  • Харьков – + 11...+13
  • Киев – +11...+13.

Погода в Украине

Народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз погоды в Украине на ноябрь 2021. Согласно его расчетам, в третьей декаде месяца возможны морозы до -9 градусов.

По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима 2021-22 и следующие зимы в Украине будут морозными. При этом ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.

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