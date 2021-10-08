Сухо, солнечно, но холодно: синоптик уточнил прогноз погоды на 8 октября

Погода в Украине сегодня будет сухой и прохладной / goodfon.ru

Погода в Украине в пятницу, 8 октября, будет сухой, солнечной, но холодной. Кроме того синоптик предупредил о сильном ветре.

В частности, сегодня в юго-восточной части ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый), сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха ночью в среднем по Украине будет колебаться от четырех градусов тепла до одного градуса мороза, днем +10…+15, на Закарпатье будет немного теплее - ночью +1…+6 градусов, днем +13…+18.

В западных областях прогнозируют благоприятную погоду. Температура составит +11...+13 градусов. На Востоке также без дождей, днем ​ +11...+13 градусов.

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В северных регионах метеорологи обещают солнце. Отметки на термометрах покажут +12...+14 градусов. На Юге также будет сухо – там следует ожидать +12...+15 градусов.

Погода в Киеве 8 октября будет сухой. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 тепла, днем +11…+13 градусов.

Погода в Украине 8 октября 2021 / meteo.gov.ua

Погода в городах Украины 8 октября

Ужгород – +15...+17

Львов – + 11...+13

Ивано-Франковск – + 11...+13

Тернополь – + 11...+13

Черновцы – + 11...+13

Хмельницкий – + 11...+13

Луцк – +12...+14

Ровно – +11...+13

Житомир – +12...+14

Винница – +12...+14

Одесса – +13...+15

Николаев – +12...+14

Херсон – +12...+14

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +12...+14

Суммы – + 11...+13

Полтава – +12...+14

Днепр – +12...+14

Запорожье – +11...+13

Донецк – + 11...+13

Луганск – + 11...+13

Харьков – + 11...+13

Киев – +11...+13.

Погода в Украине

Народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз погоды в Украине на ноябрь 2021. Согласно его расчетам, в третьей декаде месяца возможны морозы до -9 градусов.

По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима 2021-22 и следующие зимы в Украине будут морозными. При этом ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.